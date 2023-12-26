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Бойцы ВС России захватили редкий трофейный «чемоданчик» — литовскую станцию РЭБ

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Российские бойцы из 348-го полка после штурма позиций «Азова»* на Краснолиманском направлении получили редкий трофей — литовскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Sky Wiper Omni. Этот «чемоданчик» уже передали на завод, где его будут исследовать. Всего Украина получила 50 таких устройств.
Бойцы ВС России захватили редкий трофейный «чемоданчик» — литовскую станцию РЭБ
  • РИА Новости

Об этом рассказал российский военнослужащий с данного направления.

Как пишет военкор RT Игорь Жданов, такая станция применяется против разведывательных и камикадзе-дронов, а главная её особенность — мобильность. Её можно устанавливать на технику, например для прикрытия танков или машин эвакуации, а работать она может 24 часа в сутки.

«Станция выдержала даже детонацию БК в блиндаже», — отмечает Жданов.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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