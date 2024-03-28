Украинские войска потеряли очередной танк Abrams на Авдеевском направлении, подтвердило Министерство обороны России в новой сводке событий на фронте.

На этом участке подразделения войск России улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ.

«Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30», — сообщает министерство.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Вооружённые силы России уничтожили четыре танка Abrams американского производства и пять Leopard германского производства.