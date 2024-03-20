Шойгу: с начала года ВС России уничтожили четыре танка Abrams и пять Leopard

С начала года Вооружённые силы России уничтожили четыре танка Abrams американского производства и пять Leopard германского производства.

РИА Новости

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства. Также уничтожено 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, включая пять Patriot. 20 марта в Минобороны проинформировали, что разведчики группировки войск «Центр» уничтожили четвёртый танк Abrams американского производства. Для его поражения на Авдеевском направлении был применён FPV-дрон.