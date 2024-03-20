Шойгу: с начала года ВС России уничтожили четыре танка Abrams и пять Leopard
- РИА Новости
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.
Также уничтожено 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, включая пять Patriot.
20 марта в Минобороны проинформировали, что разведчики группировки войск «Центр» уничтожили четвёртый танк Abrams американского производства. Для его поражения на Авдеевском направлении был применён FPV-дрон.