RT в Telegram
Подпишись

Шойгу: с начала года ВС России уничтожили четыре танка Abrams и пять Leopard

Короткая ссылка
С начала года Вооружённые силы России уничтожили четыре танка Abrams американского производства и пять Leopard германского производства.
Шойгу: с начала года ВС России уничтожили четыре танка Abrams и пять Leopard
  • РИА Новости

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.

Также уничтожено 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, включая пять Patriot.

20 марта в Минобороны проинформировали, что разведчики группировки войск «Центр» уничтожили четвёртый танк Abrams американского производства. Для его поражения на Авдеевском направлении был применён FPV-дрон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить