Минобороны: ВС России уничтожили четвёртый танк Abrams в зоне СВО
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что в населённом пункте Бердычи разведчики выследили цель и нанесли удар, обездвижив боевую машину.
«Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк, на который боевики возлагали большие надежды», — говорится в сообщении.
Также российские разведчики осмотрели подбитый танк и извлекли из него все необходимые образцы.
Ранее сообщалось, что бойцы спецназа Вооружённых сил России в условиях идущего боя добрались до подбитого в селе Бердычи на Авдеевском направлении танка Abrams американского производства и сняли видео изнутри.