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Минобороны: ВС России уничтожили четвёртый танк Abrams в зоне СВО

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Разведчики группировки войск «Центр» уничтожили четвертый танк Abrams американского производства. Для его поражения на Авдеевском направлении был применён FPV-дрон.
Минобороны: ВС России уничтожили четвёртый танк Abrams в зоне СВО
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что в населённом пункте Бердычи разведчики выследили цель и нанесли удар, обездвижив боевую машину.

«Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк, на который боевики возлагали большие надежды», — говорится в сообщении.

Также российские разведчики осмотрели подбитый танк и извлекли из него все необходимые образцы.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа Вооружённых сил России в условиях идущего боя добрались до подбитого в селе Бердычи на Авдеевском направлении танка Abrams американского производства и сняли видео изнутри.

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