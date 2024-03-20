РИА Новости: бойцы ВС России сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на разведчиков группировки войск «Центр».
Как рассказал агентству один из бойцов, задача состояла в том, чтобы осмотреть подбитый в начале марта Abrams на предмет того, насколько он повреждён и какими образцами техники оснащён.
Бойцы, которые добрались до танка, отметили, что ничего необычного в этой военной технике нет.
«Посидев в нём внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов — того же Т-90. Впечатление плохое он оставил, ожидал большего. Поставленную задачу командира мы выполнили на отлично, — резюмировал боец спецназа.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России уничтожили американский танк Abrams вблизи посёлка Бердычи под Авдеевкой.