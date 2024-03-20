«Превысили 71 тысячу человек»: Шойгу привёл данные о потерях ВСУ с начала 2024 года

Потери ВСУ за первые три месяца 2024 года почти в три раза превышают показатели за аналогичный период 2023-го, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Согласно данным ведомства, потери киевского режима составили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения, в том числе четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot. При этом из-за больших потерь в рядах ВСУ участились случаи дезертирства, подчеркнул Шойгу.

Вооружённые силы Украины с начала 2024 года потеряли 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения, в том числе четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot. Такие данные привёл министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

«Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года», — подчеркнул он.

По его словам, из-за больших потерь в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. При этом на подконтрольной киевскому режиму территории процветает мародёрство в отношении мирных жителей.

Глава ведомства также констатировал, что от украинских граждан всячески скрывается реальная обстановка на поле боя, а киевский режим выдаёт за успехи теракты против россиян и наращивает принудительную мобилизацию.

«США и их сателлиты крайне обеспокоены успехами российских вооружённых сил. Им всё сложнее аргументировать перед западным сообществом необходимость дальнейшего финансирования и поставок ВСУ вооружения и боеприпасов. На этом фоне украинское командование вынуждено бросать в бой оставшиеся резервы и использовать наиболее дорогостоящие образцы зарубежной техники. Тем не менее это не изменило обстановку в зоне специальной операции в пользу противника», — заметил Шойгу.

Кроме того, продолжается поступательное развитие Вооружённых сил России и повышение их боевых возможностей. Так, по словам главы оборонного ведомства, сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии.

К тому же до конца 2024 года планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

«Продолжим совершенствование боевого и численного состава Российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны», — констатировал министр обороны РФ.

Сергей Шойгу: объединённая группировка войск продолжит развивать достигнутые успехи

На президентских выборах проголосовали свыше 1,5 млн военнослужащих

Также министр обороны РФ сообщил о работе по обеспечению безопасного голосования на выборах президента страны, в том числе в новых регионах.

Сергей Шойгу отметил, что киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан, ведя прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане.

«Для предотвращения терактов российские войска усилили охрану правительственных и социальных объектов, укрепили систему противовоздушной обороны. Во время избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов», — сказал он.

Сергей Шойгу рассказал о работе по обеспечению безопасного голосования на выборах президента РФ

При этом, по его словам, украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населённых пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия противник предпринимал в районе н. п. Козинка, где были отражены все атаки, а боевики отброшены за пределы территории РФ.

«Потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тыс., а точнее 3501 человек, из них 790 — безвозвратные потери. Уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок реактивной системы залпового огня Vampire, вертолёт Ми-8», — сообщил глава МО РФ.

Шойгу также сообщил, что в Вооружённых силах РФ зафиксирована рекордная явка — 99,8%, проголосовали свыше 1,5 млн военнослужащих и лиц гражданского персонала.

Согласно данным ЦИК РФ, после подсчёта 100% голосов Владимир Путин получил поддержку 87,28% избирателей. Второе место занял Николай Харитонов от КПРФ (4,31%), третье место — Владислав Даванков от партии «Новые люди» (3,85%), четвёртым оказался Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,20%).