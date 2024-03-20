Шойгу: Киев выдаёт за успехи теракты против России
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Об этом он сказал в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.
«Киевский режим всячески скрывает от граждан реальную обстановку на поле боя, выдаёт за успехи теракты против россиян, наращивает принудительную мобилизацию», — отметил министр.
По словам министра, Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции.
В начале февраля Шойгу заявил, что киевский режим для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов осуществляет террористические акты, не гнушаясь уничтожением украинских граждан.