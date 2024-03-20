Шойгу: ВСУ вели прицельные обстрелы мест голосования на выборах президента

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины вели прицельные обстрелы мест голосования на выборах президента России.

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Минобороны России.

«Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане», — подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что об этом знали как украинское командование, так и западные советники Киева.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что доложил российскому лидеру Владимиру Путину об обстрелах и о терактах в Херсонской области во время проведения выборов президента России.