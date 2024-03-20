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Шойгу: ВСУ вели прицельные обстрелы мест голосования на выборах президента

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Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины вели прицельные обстрелы мест голосования на выборах президента России.
Шойгу: ВСУ вели прицельные обстрелы мест голосования на выборах президента
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Минобороны России.

«Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане», — подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что об этом знали как украинское командование, так и западные советники Киева.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что доложил российскому лидеру Владимиру Путину об обстрелах и о терактах в Херсонской области во время проведения выборов президента России.

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