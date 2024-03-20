Шойгу: ВСУ вели прицельные обстрелы мест голосования на выборах президента
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Минобороны России.
«Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане», — подчеркнул министр.
Шойгу добавил, что об этом знали как украинское командование, так и западные советники Киева.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что доложил российскому лидеру Владимиру Путину об обстрелах и о терактах в Херсонской области во время проведения выборов президента России.