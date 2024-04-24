«Заниматься с «Леопардами» есть кому»: как изучение западных трофеев помогает совершенствовать российское оружие

Минобороны РФ сообщило о доставке трофейного танка Leopard в ремонтное подразделение группировки войск «Центр». На подбитой машине заменят гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки, после чего будет принято решение о его дальнейшей транспортировке. Ранее российские военнослужащие захватили практически неповреждённую крылатую ракету воздушного базирования Storm Shadow. Как полагают эксперты, детальное изучение трофейного западного оружия позволяет совершенствовать средства борьбы с ним, а также повышать боевые качества отечественных образцов.

Трофейный танк Leopard немецкого производства доставлен в ремонтное подразделение группировки войск «Центр». Перед этим с соблюдением мер безопасности машина была эвакуирована с поля боя.

«Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение о его дальнейшей транспортировке», — сообщили в пресс-службе военного ведомства России.

На днях в соцсетях появились кадры транспортировки Leopard 2. Как предположили авторы Telegram‑канала «Военная хроника», российские войска «продолжают активно вытягивать в тыл подбитую западную технику». Эвакуация трофеев необходима для последующего детального изучения специалистами.

Перевозка трофейного Leopard

«Заниматься с Leopard и БМП Bradley, равно как и с упавшими ракетами и сбитыми беспилотниками, есть кому: при Минобороны России работает 27 профильных исследовательских институтов. Наземная боевая техника стран НАТО, вероятно, попадёт в 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники, после чего о технологичности и надёжности танков, БМП и всего, что ездит по земле, будут сделаны соответствующие выводы», — сообщили в «Военной хронике».

Понять противника

Как предполагают опрошенные RT эксперты, на кадрах эвакуации запечатлён Leopard в модификации 2A6, который, предположительно, подорвался на мине и был атакован БПЛА типа «Ланцет». Эта версия машины представляет интерес для специалистов Минобороны РФ, конструкторов танков и противотанковых средств.

«Leopard 2A6 можно назвать достаточно ценным трофеем. Здорово, что его удалось эвакуировать без риска. Немецкий танк интересен своей электронной начинкой: прицелами, элементами системы управления огнём. Если она не сильно повреждена, то трофеи могут быть полезными», — заявил в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Leopard в ремонтном подразделении группировки войск «Центр»

© Минобороны РФ

В целом, по словам эксперта, исследование трофейной техники всегда помогает лучше понять «идеологию конструкторской мысли противника, архитектуру его инженерных решений».

«На самом деле западная бронетехника и до СВО была хорошо изучена. Но мы были лишены возможности детально проанализировать некоторые инженерные решения, отдельные агрегаты и механизмы вероятного противника как удачные, так и не слишком удачные», — подчеркнул Суворов.

Как полагает эксперт, для российских специалистов определённую ценность представляет и американский танк Abrams. Согласно данным Минобороны РФ, российские войска вывели из строя несколько единиц. Однако об их эвакуации с поля боя пока не сообщалось.

«Подбитую технику не всегда удаётся сразу эвакуировать. Противник при отступлении может её заминировать или заминировать подступы к ней, может установить наблюдение за ней и наносить удары по нашим войскам, которые будут пытаться её захватить. На данный момент нет известий об эвакуации Abrams, но его могут вывести позже, разобрать оборудование для последующего исследования», — отметил Суворов.

Также западная бронетехника представляет интерес с точки зрения совершенствования способов и средств её поражения. Об этом в беседе с RT рассказал военный эксперт Александр Зимовский. В связи с этим исследованию подвергаются комплексы динамической защиты, броня в лобовой проекции, корме и башне.

«По меньшей мере всегда имеет смысл обстрелять танки и БМП на полигоне, более детально понять, какое оружие эффективнее, под каким углом, с какого расстояния и в какое место лучше всего выпускать тот или иной снаряд. На основе этих данных модернизируется противотанковое оружие, составляются обновлённые инструкции по борьбе с вражеской техникой», — пояснил Зимовский.

Кроме того, по словам эксперта, изучение средств защиты западных танков даёт возможность непредвзято оценить собственные аналоги, принять меры по улучшению оборонительных возможностей бронетехники.

«Всегда полезно взглянуть на свои образцы со стороны. На мой взгляд, отечественные танки по совокупности основных характеристик превосходят западные. Но стоит признать, что натовская техника зачастую оснащается хорошей электроникой, эффективными системами управления огнём, мощными двигателями», — добавил Зимовский.

В остальном западная бронетехника, как считает эксперт, не имеет особой ценности для российских специалистов. Такие трофеи в большей степени важны в «демонстрационных целях» — их имеет смысл выставлять как символ триумфа российской армии и отечественного оружия, отметил Зимовский.

«Доработать или пересмотреть»

По мнению экспертов, важнейшим трофеем за последнее время стала европейская крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow. В конце марта российские бойцы захватили почти не повреждённый образец. Кадры разборки ракеты на отдельные узлы и агрегаты продемонстрировало агентство РИА Новости.

«В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания. Порой работа ПВО (приводит к тому, что. — RT) ракета не уничтожается, а падает на землю и боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, чтобы защищать нашу землю от прилетевшей нечисти», — сказал собеседник агентства.

Трофейная Storm Shadow

РИА Новости

До этого о захвате трофейной Storm Shadow сообщалось в начале июля. По данным «Военной хроники», изучение ракеты внесёт вклад в совершенствование средств борьбы с ней и в модернизацию отечественного ракетного оружия. Наибольшее значение для российских специалистов имеет конструкция корпуса, понижающая радиолокационную заметность ракеты, и турбореактивный двухконтурный двигатель (ТРДД).

«Ракета оснащена ТРДД TRI 60—30, металлы и сплавы которого (как в холодной части — с лопатками вентилятора, так и в горячей части — на выходе реактивной струи) сохранились. Системы управления двигателем не были повреждены (или были повреждены минимально) при падении ракеты и теперь представляют исключительный интерес для российских двигателестроителей», — заявили ранее авторы «Военной хроники».

По мнению журналистов, исследование особенностей топливной системы и насосов ТРДД позволит «доработать или пересмотреть конструкцию отечественных крылатых ракет — как существующих, так и перспективных». Особый интерес представляет и электронная начинка Storm Shadow: блок управления полётом, аппаратура со спутниковой и инерциальной навигацией, различные датчики и сенсоры.

Также по теме «Репутация комплекса падает»: как Украина пытается получить от Запада дополнительные ЗРК Patriot Польша не сможет передать Киеву ЗРК Patriot, так как размещённые на территории страны комплексы принадлежат США и Британии, заявил...

Наряду с этим большую ценность представляет лидирующий кумулятивный заряд комбинированной боевой части BROACH (The Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) Storm Shadow.

«Изучив его проникающую способность применительно к железобетону, стальному и грунтовому покрытию, российские специалисты смогут прийти к выводу относительно эффективности Storm Shadow против наземных объектов», — сообщили в «Военной хронике».

По мнению Александра Зимовского, исследование полученного в конце марта трофейного образца «выльется в значительные практические результаты».

«У нас с Западом продолжается война моторов. Можно допустить, что некоторые решения, реализованные в ТРДД Storm Shadow, будут использованы в силовых установках наших ракет. Также можно предположить, что в наши комплексы ПВО будут заложены новые алгоритмы по перехвату крылатых ракет», — подчеркнул Зимовский.

В комментарии военный политолог Иван Коновалов отметил важность анализа разнообразных образцов западного вооружения и техники. По мнению эксперта, российская промышленность наверняка уже пользуется тем, что называется «обратный инжиниринг».

«Не нужно как-то сковывать себя в вопросах интеграции или творческой переработки удачных технических решений, которые применил противник. Об этом весьма красноречиво говорил наш президент. У наших специалистов не должно быть никаких ограничений и барьеров по поводу реверс-инжиниринга. Исследование трофеев и тактики применения западного оружия однозначно даст весомые результаты. Это крайне полезный опыт», — отметил Коновалов.

В перспективе, как полагает эксперт, Россия должна получить возможность детально исследовать западные самоходные артиллерийские установки (САУ), ракетные системы ATACMS, РСЗО HIMARS и зенитный комплекс Patriot.

«Враг бережёт дорогостоящее западное оружие и технику и не всегда применяет вблизи линии боевого соприкосновения. У нашей армии есть успехи в его поражении и перехвате американских ракет, но затрофеить эти образцы пока сложно, почти нереально. Тем не менее я уверен, что они обязательно попадут в руки наших бойцов либо в виде полноценных трофеев, либо в виде обломков», — резюмировал Коновалов.