Военная хроника: Минобороны России изучит ключевые узлы британской ракеты Storm Shadow

Все ключевые узлы сбитой и захваченной британской ракеты Storm Shadow сохранились, изучением трофея, вероятно, будет заниматься Главное управление вооружений Минобороны России, где исследуют все образцы перспективных вооружений потенциального противника, сообщает Военная хроника.

Предположительно, в первую очередь обломки ракеты попадут в 46-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны, где корпус ракеты отсканируют и попробуют восстановить, после чего военные изучат отражающую поверхность Storm Shadow, чтобы понять, как эффективнее обнаруживать и сбивать такие ракеты.

Помимо корпуса британской крылатой ракеты, уцелели элементы двигателя Storm Shadow, которая оснащена ТРДД TRI 60—30. Металлы и сплавы двигателя тоже сохранились.

Системы управления двигателем не были повреждены или были повреждены минимально, теперь они представляют интерес для российских двигателестроителей.

Также при падении уцелели система забора воздуха, топливная система и насосы. Изучение этих элементов позволит доработать или пересмотреть конструкцию отечественных крылатых ракет.

Особый интерес представляет электроника: блок управления полётом, блок коррекции со спутниковой и инерциальной навигацией, инфракрасный датчик для коррекции параметров цели перед попаданием, а также сенсоры отделения ракеты от самолёта-носителя.

Самым важным элементом ракеты при этом является лидирующий кумулятивный заряд комбинированной боевой части BROACH (The Bomb Royal Ordnance Augmented Charge), который тоже сохранился, пишет Военная хроника.

К настоящему времени британскую ракету доставили в Москву для изучения.

Как рассказал начальник Военно-технического центра специального назначения «Царские волки» Дмитрий Рогозин, упавшую крылатую ракету вытащили с линии соприкосновения бойцы добровольческого отряда БАРС-11. Операция эвакуации трофея заняла два дня.