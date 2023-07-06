Рогозин сообщил, что сбитую ракету Storm Shadow захватили бойцы отряда БАРС-11

Упавшую британскую крылатую ракету Storm Shadow, сбитую российскими войсками в Запорожской области, вытащили с линии соприкосновения бойцы добровольческого отряда БАРС-11. Ракета практически цела, потому что «упала удачно», рассказал начальник Военно-технического центра специального назначения «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Упала очень удачно плашмя. Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», — рассказал он РИА Новости.

По словам Рогозина, в ракете применена электроника высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. Эвакуация трофея заняла два дня.

В Storm Shadow при этом работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника, отметил он.

«Несмотря на то, что мы его блокировали, нашим бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой — была попытка ДРГ противника перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения», — добавил Рогозин.

К настоящему времени британскую ракету доставили в Москву для изучения.