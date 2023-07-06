Рогозин: сбитую в Запорожской области ракету Storm Shadow доставили в Москву для изучения
Британскую ракету Storm Shadow, которую сбили российские войска в Запорожской области, доставили в Москву для изучения. Об этом сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
- Gettyimages.ru
«Она (ракета Storm Shadow. — RT) уже в Москве», — приводит ТАСС его заявление.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска перехватили четыре ракеты Storm Shadow, а также четыре снаряда РСЗО HIMARS.
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