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Рогозин: сбитую в Запорожской области ракету Storm Shadow доставили в Москву для изучения

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Британскую ракету Storm Shadow, которую сбили российские войска в Запорожской области, доставили в Москву для изучения. Об этом сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
Рогозин: сбитую в Запорожской области ракету Storm Shadow доставили в Москву для изучения
  • Gettyimages.ru

«Она (ракета Storm Shadow. — RT) уже в Москве», — приводит ТАСС его заявление.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска перехватили четыре ракеты Storm Shadow, а также четыре снаряда РСЗО HIMARS.

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