Российские силы ПВО сбили два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в ДНР

Силы противовоздушной обороны ВКС России сбили два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в ДНР. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«В районах населённых пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики сбиты два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российские войска перехватили четыре ракеты Storm Shadow, а также четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Также Министерство обороны России сообщило, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации военных украинской армии и иностранных наёмников.

Уточняется, что резервам ВСУ был нанесён существенный урон.