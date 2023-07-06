Российские силы ПВО сбили два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в ДНР
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«В районах населённых пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики сбиты два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в заявлении.
Отмечается, что российские войска перехватили четыре ракеты Storm Shadow, а также четыре снаряда РСЗО HIMARS.
Также Министерство обороны России сообщило, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации военных украинской армии и иностранных наёмников.
Уточняется, что резервам ВСУ был нанесён существенный урон.