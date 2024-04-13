«Репутация комплекса падает»: как Украина пытается получить от Запада дополнительные ЗРК Patriot

Польша не сможет передать Киеву ЗРК Patriot, так как размещённые на территории страны комплексы принадлежат США и Британии, заявил польский президент Анджей Дуда. Ранее об исчерпании Германией располагаемых запасов этих систем говорила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также признал, что на данный момент Запад не сможет поставить семь батарей Patriot, которые Украина требует от своих «партнёров». По словам аналитиков, киевский режим нуждается в новых ЗРК из-за высоких потерь на фронте. При этом эксперты считают, что страны Запада вряд ли смогут оперативно передать ВСУ комплексы Patriot без ущерба для собственной безопасности.

Варшава не сможет передать Киеву ЗРК Patriot из-за отсутствия этих комплексов в собственности польских Вооружённых сил, заявил президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи лидеров государств Междуморья в Вильнюсе.

«Мы только начинаем создавать эту систему (противовоздушной обороны. — RT) в Польше. Она в Польше пока ещё совершенно не готова, — приводит слова Дуды агентство PAP. — На самом деле Польше сегодня нечего дать, даже если бы мы захотели».

Как пояснил политик, размещённые в стране системы Patriot принадлежат ВС США и Великобритании, а не Варшаве. Но, как сказал Дуда, он намерен обсудить с руководством Минобороны республики возможность передачи Украине советских зенитных ракет, которые хранятся в Польше.

Анджей Дуда

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Ранее об отсутствии возможности передать Киеву Patriot заявила и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По её словам, запасы этих систем ПВО/ПРО в стране почти исчерпаны. Но для удовлетворения нужд Киева в этих комплексах и для их оперативной доставки на Украину Бербок предложила проверить наличие ЗРК у других стран Европы и мира. При этом она выразила надежду, что на встрече министров иностранных дел стран G7, которая пройдёт 17—19 апреля на итальянском острове Капри, будет получено больше информации по этому поводу.

Доводы Кулебы

Напомним, с февраля 2022 года Украина неоднократно просила страны Запада поставить ВСУ ЗРК Patriot. Первые комплексы этого типа Киеву удалось получить в марте 2023-го. Однако точное количество переданных ВСУ с тех пор ЗРК этого типа неизвестно.

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После поставок Patriot в 2023 году эта тема долгое время не поднималась Киевом в публичном пространстве, однако в последние месяцы Украина начала требовать от своих партнёров дополнительных поставок этих систем.

Так, 10 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post заявил о необходимости передачи ВСУ семи батарей Patriot. При этом он усомнился в том, что НАТО, который он назвал самым могущественным военным альянсом, действительно не может выделить это количество ЗРК для Украины. По словам Кулебы, его команда насчитала более 100 комплексов Patriot в странах Запада.

«Вы серьёзно верите, что во всей армии США не найдётся ни одной свободной батареи Patriot, которая не была бы задействована на боевом дежурстве и которую можно было бы предоставить Украине? Я — нет», — заявил он.

Эти же доводы Кулеба привёл и в разговоре с Жозепом Боррелем. Позднее, рассказывая об этой беседе, глава европейской дипломатии отметил, что украинский министр «отчаянно просит семь батарей Patriot».

«И то, что мы не смогли их предоставить, должно быть просто немыслимо, учитывая что западные армии располагают более 100 батарей Patriot. И тем не менее мы не в состоянии предоставить семь батарей, о которых они отчаянно просят», — констатировал глава дипслужбы ЕС.

Жозеп Боррель

AP

© Virginia Mayo

Вместе с тем Боррель сообщил, что эта тема будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС.

«Нужны для собственной защиты»

Стоит отметить, что активизация запросов Киева о поставках Patriot совпала по времени с сообщениями Минобороны РФ о регулярном уничтожении на Украине этих ЗРК. Так, в феврале ведомство продемонстрировало видео поражения пусковой установки, тягача, боекомплекта и транспортно-заряжающей машины комплекса. Позднее МО РФ сообщило, что только за одну неделю в марте этого года в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем ВС РФ поразили три ЗРК Patriot, переданных ВСУ.

В дополнение к этому, как пишет обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке, у ВСУ заканчиваются ракеты для Patriot, установок IRIS-T и других систем ПВО.

По словам аналитиков, эффективная работа ВС РФ по выявлению и уничтожению средств ПВО Украины является одной из причин того, что Киев требует новых поставок Patriot.

«Работа наших Вооружённых сил привела к тому, что уничтожены несколько Patriot на Украине. Есть основания говорить, что у Украины закончились или заканчиваются эти комплексы, поэтому они и просят, чтобы им срочно выдали новые на замену», — сказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

При этом эксперты отмечают, что ЗРК Patriot — дорогостоящая система, что усложняет оперативное снабжение этими комплексами ВСУ. По данным из открытых источников, одна батарея Patriot может стоить около $1,1 млрд, а одна зенитная ракета — $4 млн.

«Patriot — дорогая система с точки зрения финансов и изготовления. Её быстро не изготовишь, она довольно редкая, поэтому обращаться с ней надо аккуратно. Если у вас сегодня есть такая система, а завтра не будет, то вы её быстро не замените. Они не лежат на складе где-то готовые в ящиках, чтобы их распаковать и сразу же пустить в дело», — пояснил в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Кроме того, как отмечает специалист, страны, использующие Patriot, не могут просто взять и снять их с боевого дежурства без ущерба для собственной безопасности.

«ЗРК прикрывают определённые районы. Всё это было ранее продумано, поэтому снимать их и кому-то отдавать — это довольно серьёзное решение, на которое многие страны не пойдут», — констатировал Подберёзкин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Олег Матвейчев. По его словам, ЗРК Patriot находятся «не у мифического коллективного Запада, а у отдельных стран, которые их покупали, платя за это немалые деньги».

«Отдавать ЗРК просто так Украине никто не собирается, потому что они им нужны для собственной защиты. Ведь Запад сам себя запугал пресловутой «российской угрозой» и мифическим вторжением РФ. Конечно, в такой момент лишать себя своего ракетного зонтика никто не собирается», — считает политолог.

Помимо этого, полагает Матвейчев, рассматривая вопрос о поставках новых комплексов, США могут опасаться за репутацию Patriot в мире из-за неудач ВСУ на фронте.

«Patriot стоят дорого. При этом на Украине они уничтожаются существенно более дешёвыми инструментами. Вашингтон беспокоится, что из-за этого репутация комплекса падает и его могут перестать покупать. Это тоже одна из причин, почему они боятся передавать Киеву новые батареи», — считает аналитик.

По мнению Алексея Подберёзкина, на предстоящей министерской встрече ЕС, о которой сказал Боррель, вопрос с поставками Patriot Украине, может, и будет обсуждаться, однако в конечном счёте решение будут принимать США.

«Возможен вариант, при котором Вашингтон даст некие гарантии европейским странам, под которые они отдадут часть своих ЗРК Украине. Однако тут всё равно остаётся много вопросов: на каких условиях, в какие сроки комплексы будут переданы, кто за это будет платить. Так что это нелёгкий вопрос для Запада», — резюмировал аналитик.