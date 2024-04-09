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Глава МИД Германии заявила, что запасы страны по Patriot практически исчерпаны

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы Германии по системам ПВО Patriot для возможной передачи их Украине исчерпаны.
Глава МИД Германии заявила, что запасы страны по Patriot практически исчерпаны
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

Об этом пишет ТАСС.

По словам Бербок, запасы по системам Patriot в данный момент в стране почти исчерпаны, поэтому на встрече глав МИД стран НАТО она даст понять, что ФРГ нуждается в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире.

«Мы сделаем всё, чтобы получить эти системы для Украины», — подчеркнула она.

Бербок добавила, что Берлин и его союзники собираются изучить возможность запустить для этого специальный фонд.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot.

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