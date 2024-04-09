Глава МИД Германии заявила, что запасы страны по Patriot практически исчерпаны
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Об этом пишет ТАСС.
По словам Бербок, запасы по системам Patriot в данный момент в стране почти исчерпаны, поэтому на встрече глав МИД стран НАТО она даст понять, что ФРГ нуждается в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире.
«Мы сделаем всё, чтобы получить эти системы для Украины», — подчеркнула она.
Бербок добавила, что Берлин и его союзники собираются изучить возможность запустить для этого специальный фонд.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot.