Глава МИД Германии заявила, что запасы страны по Patriot практически исчерпаны

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы Германии по системам ПВО Patriot для возможной передачи их Украине исчерпаны.

Об этом пишет ТАСС.

По словам Бербок, запасы по системам Patriot в данный момент в стране почти исчерпаны, поэтому на встрече глав МИД стран НАТО она даст понять, что ФРГ нуждается в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире.

«Мы сделаем всё, чтобы получить эти системы для Украины», — подчеркнула она.

Бербок добавила, что Берлин и его союзники собираются изучить возможность запустить для этого специальный фонд.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot.