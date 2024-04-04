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Столтенберг: в НАТО изучат возможности предоставить ВСУ больше систем Patriot

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Страны — члены НАТО намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также ракет и запчастей для них.
Столтенберг: в НАТО изучат возможности предоставить ВСУ больше систем Patriot
  • AP

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

«Союзники понимают срочность предоставления помощи. Они также понимают срочность предоставления систем ПВО. Они сейчас вернутся и посмотрят, есть ли возможность предоставить больше систем, в частности Patriot, а также снаряды и запчасти для систем ПВО, которые уже предоставлены», — цитирует его ТАСС.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вынужден «испортить вечеринку» по случаю 75-летия НАТО и будет продолжать просить у Запада поставок очередных ракетных комплексов Patriot.

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