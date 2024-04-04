Кулеба заявил, что вынужден «испортить вечеринку» НАТО просьбами о Patriot
- AP
«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения (НАТО. — RT), но моё главное послание касается Patriot», — сказал Кулеба перед заседанием Совета Украина — НАТО.
Министр повторил, что у союзников много таких ракетных комплексов, поэтому он будет и далее напоминать им о том, что они нужны Киеву. Слова Кулебы приводит ТАСС.
В конце марта Владимир Зеленский заявил, что украинским войскам придётся отступать, если США не передадут Киеву новую военную помощь.