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Кулеба заявил, что вынужден «испортить вечеринку» НАТО просьбами о Patriot

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вынужден «испортить вечеринку» по случаю 75-летия НАТО и будет продолжать просить у Запада поставок очередных ракетных комплексов Patriot.
Кулеба заявил, что вынужден «испортить вечеринку» НАТО просьбами о Patriot
  • AP

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения (НАТО. — RT), но моё главное послание касается Patriot», — сказал Кулеба перед заседанием Совета Украина — НАТО.

Министр повторил, что у союзников много таких ракетных комплексов, поэтому он будет и далее напоминать им о том, что они нужны Киеву. Слова Кулебы приводит ТАСС.

В конце марта Владимир Зеленский заявил, что украинским войскам придётся отступать, если США не передадут Киеву новую военную помощь.

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