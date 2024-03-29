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Зеленский: ВСУ придётся отступать без американской помощи

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Владимир Зеленский заявил, что украинским войскам придётся отступать, если США не передадут Киеву новую военную помощь.
Зеленский: ВСУ придётся отступать без американской помощи
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

В беседе с обозревателем газеты The Washington Post Дэвидом Игнэйшесом он отметил, что в случае прекращения американской поддержки ВСУ останутся без систем противовоздушной обороны, ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, средств радиоэлектронного подавления, а также артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

«Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами», — добавил Зеленский.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ покинули значительную часть позиций в Семёновке.

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