Владимир Зеленский заявил, что украинским войскам придётся отступать, если США не передадут Киеву новую военную помощь.

В беседе с обозревателем газеты The Washington Post Дэвидом Игнэйшесом он отметил, что в случае прекращения американской поддержки ВСУ останутся без систем противовоздушной обороны, ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, средств радиоэлектронного подавления, а также артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

«Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами», — добавил Зеленский.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ покинули значительную часть позиций в Семёновке.