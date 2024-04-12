Дуда заявил, что Польша не может передать системы Patriot Украине

Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским заявил, что Варшава не может передать системы ПВО Patriot Украине.

По его словам, у Польши на сегодняшний день нет систем ПВО Patriot.

«Мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — цитирует польского лидера РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его «добрая» дипломатия по выпрашиванию систем ПВО Patriot не сработала и он теперь переходит к жёсткому выпрашиванию этих систем.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы Германии по системам ПВО Patriot для возможной передачи их Украине исчерпаны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявля, что страны — члены НАТО намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot.