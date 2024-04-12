RT в Telegram
Подпишись

Дуда заявил, что Польша не может передать системы Patriot Украине

Короткая ссылка
Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским заявил, что Варшава не может передать системы ПВО Patriot Украине.

По его словам, у Польши на сегодняшний день нет систем ПВО Patriot.

«Мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — цитирует польского лидера РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его «добрая» дипломатия по выпрашиванию систем ПВО Patriot не сработала и он теперь переходит к жёсткому выпрашиванию этих систем.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы Германии по системам ПВО Patriot для возможной передачи их Украине исчерпаны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявля, что страны — члены НАТО намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить