RT в Telegram
Подпишись

Кулеба заявил, что от мягкого выпрашивания систем ПВО он переходит к жёсткому

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Washington Post заявил, что его «добрая» дипломатия по выпрашиванию систем ПВО Patriot не сработала и он теперь переходит к жёсткому выпрашиванию этих систем.
Кулеба заявил, что от мягкого выпрашивания систем ПВО он переходит к жёсткому
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Добрая и спокойная дипломатия не сработала», — отметил он в интервью.

По его словам, теперь он будет доставлять дискомфорт тем, у кого эти системы есть, а тем, у кого их нет, — повезло и им не придётся себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.

«Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения... Одна часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали всё, и, похоже, ничего не помогает», — рассказал министр.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины, выпрашивая в очередной раз деньги у США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить