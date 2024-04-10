Кулеба заявил, что от мягкого выпрашивания систем ПВО он переходит к жёсткому
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«Добрая и спокойная дипломатия не сработала», — отметил он в интервью.
По его словам, теперь он будет доставлять дискомфорт тем, у кого эти системы есть, а тем, у кого их нет, — повезло и им не придётся себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.
«Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения... Одна часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали всё, и, похоже, ничего не помогает», — рассказал министр.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины, выпрашивая в очередной раз деньги у США.