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В Киеве заявили о наступлении критического момента для Украины и попросили денег

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Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины, выпрашивая в очередной раз деньги у США.
В Киеве заявили о наступлении критического момента для Украины и попросили денег
  • AP

Как он сказал европейскому изданию Politico, он надеется, что американцы в этом месяце одобрят очередные финансовые и иные вливания в украинскую власть, так как «Украина приближается к критическому моменту».

Вместе с этим он заявил о желании Киева получить дополнительные системы ПВО и т. п.

«Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце», — отметил Ермак.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник писало, что власти Киева оскорбились идеей США о помощи Украине кредитами.

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