Европейский зонтик: почему в Rheinmetall предложили создать системы ПРО по типу израильского «Железного купола»

Глава немецкого концерна Rheinmetall призвал лидеров ЕС рассмотреть возможность установки систем противовоздушной обороны по типу израильского «Железного купола». Он считает это неплохой идеей, при реализации которой будут обращать внимание на поддерживаемую Берлином инициативу «Европейский небесный щит». Она предполагает проект строительства системы ПРО за счёт совместных закупок оборудования на уровне ЕС. Как отмечают эксперты, глава концерна пытается выбить для себя крупный заказ, платить за который будут национальные бюджеты стран ЕС.

Глава немецкого концерна Rheinmetall — крупнейшего в Европе производителя боеприпасов — Армин Паппергер призвал лидеров ЕС рассмотреть возможность установки систем противовоздушной обороны (ПРО) по типу израильского «Железного купола».

«Считаю, что было бы неплохо разработать европейское решение, аналогичное «Железному куполу», и даже лучше», — сказал он в интервью Financial Times (FT).

По мнению аналитиков, на которых ссылается FT, возможность подобной системой защитить бо́льшую часть континентальной Европы «является нереалистичной», однако страны ЕС инвестировали в создание «целого ряда технологий ПВО».

Напомним, «Железный купол» — это тактическая система противоракетной обороны, которая имеет дальность действия до 70 км и используется Израилем с 2011 года для перехвата неуправляемых ракет малой дальности.

По словам Паппергера, система ПВО ближнего действия — это то, что «хотят создать в Европе», обращая внимание на один из аспектов поддерживаемой Берлином инициативы «Европейский небесный щит» (European Sky Shield Initiative, ESSI).

Германия выдвинула эту инициативу ещё в 2022 году. Идея заключается в том, чтобы создать единую европейскую систему противоракетной и противовоздушной обороны, а также обеспечить общие закупки систем ПРО и ПВО. Предполагалось, что это простимулирует инвестиции в местные компании, которые производят оборонительные системы. Однако, несмотря на ожидания французских промышленников, в Берлине заявили, что планируют отдать предпочтение ракетам средней дальности Iris-T собственного производства, американским ракетам большой дальности Patriot и сверхдальним израильским Arrow-3. К инициативе присоединилась 21 страна, кроме Франции и ещё нескольких государств ЕС.

«Это возмутило Францию, официальные лица которой считают этот проект стратегически неясным и непродуманным, поскольку в него не включены системы ПВО европейского производства, в том числе франко-итальянская система (ЗРК. — RT) SAMP-T от (компании. — RT) MBDA», — отмечает Financial Times.

По нформации FT, помимо главы Rheinmetall, другой неназванный руководитель европейского оборонного предприятия заявил, что Европа якобы уже обладает «необходимым потенциалом для создания полноценной эшелонированной системы ПВО».

«Он (потенциал. — RT) есть, остаётся только решить, стоит ли его задействовать», — отметил собеседник FT.

Завод Rheinmetall

globallookpress.com

© Philipp Schulze

Как напоминают журналисты, в оборонной стратегии ЕС, которая была представлена на уровне Евросоюза в марте, содержится призыв, адресованный странам объединения, к 2035 году развить «потенциал, связанный с комплексной европейской противовоздушной и противоракетной обороной». Стратегия предусматривает бюджетную поддержку блоком «европейских оборонных проектов, представляющих общий интерес», говорится в материале FT.

Отмечается, что комплексные системы ПВО и ПРО были указаны в числе 22 приоритетных задач ЕС в области обороны, причём Брюссель требует от стран-членов разработать «полностью эксплуатационно совместимые системы нового поколения» противовоздушной обороны, которые будут применяться совместно с существующими системами НАТО.

Предложение главы Rheinmetall прозвучало на фоне того, что столицы ЕС увеличивают военные расходы, ссылаясь на российскую угрозу и стремятся устранить отставание в данной сфере.

«Расходовать больше»

Напомним, 3 января 2024 в рамках инициативы Sky Shield в НАТО заявили, что блок закупит 1 тыс. ракет для ЗРК Patriot. Этот шаг будет сделан в целях усиления ПВО союзников, включая Германию, Испанию, Нидерланды и Румынию, в условиях спецоперации России на Украине, уточняется в соответствующем пресс-релизе. Отмечается также, что контракт расширит производство ракет в Европе, «увеличив поставки и обеспечив пополнение запасов союзников».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что это укрепит безопасность Североатлантического союза.

«Эти инвестиции демонстрируют силу трансатлантического оборонного сотрудничества и приверженность НАТО обеспечению безопасности населения наших стран», — заявил Столтенберг.

Как отмечается в пресс-релизе, контракт был заключён на $5,5 млрд с COMLOG — совместным предприятием американской компании Raytheon и немецкой MBDA, расположенным в немецком городе Шробенхаузен.

«Большой объём заказа будет способствовать созданию предприятия по производству ракет для ЗРК Patriot в Германии», — говорится в сообщении.

Ракеты большой дальности Patriot

AFP

© Daniel MIHAILESCU

Системы противовоздушной обороны Patriot могут использоваться для защиты от самолётов, вертолётов и ракет, обеспечивая их перехват. После начала спецоперации России на Украине НАТО развернуло ракетные батареи ЗРК Patriot «для защиты своих союзников на восточном фланге».

Позднее глава Североатлантического альянса Столтенберг заявил, что наличие у России гиперзвукового оружия свидетельствует о необходимости усиления ПВО и ПРО стран альянса, причём не только качественно, но и количественно. Он призвал страны Европы «расходовать больше» на оборону.

«Европа будет потребителем»

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, создание системы ПРО ближнего перехвата по аналогии с «Железным куполом», как предлагает глава Rheinmetall, не решит «многих вопросов». По его словам, если в ЕС сделают комплексы по типу «Железного купола», но не смогут объединить их в единую европейскую систему, то такие установки смогут защищать очень небольшую территорию.

«Это как раз мы наблюдаем в небольшом Израиле, для защиты которого используется несколько комплексов ПВО. Но самое главное другое: когда нет объединённой системы дальнего перехвата, то во многом и система ближнего, а также среднего перехвата бессмысленна. Ведь если сбивать ракеты или самолёты, которые находятся над вашей территорией, вы получаете их, так сказать, в обратку, что может быть ещё более опасно», — отметил аналитик.

Также по теме «Армия колониального типа»: почему в ЕС призвали рассматривать Украину как часть европейского военного потенциала Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала рассматривать армию и военную промышленность Украины как часть военных возможностей Евросоюза....

Подберёзкин допустил, что для создания европейских аналогов «Железного купола» Израиль может передать часть своих разработок странам Евросоюза.

«За всё это будут платить национальные бюджеты государств ЕС, больше некому. На разработку и создание таких ЗРК, даже при наличии наработок, уйдёт несколько лет, как минимум два года», — сказал он.

Подберёзкин считает, что, призывая к массовому производству «относительно простых комплексов», глава Rheinmetall пытается «выбить для своего концерна» очередной крупный оборонзаказ.

«Армин Паппергер хочет получить хороший куш в виде заказа, поскольку эти комплексы достаточно дорогие. И он проталкивает свою идею в рамках той программы строительства вооружений, которую сейчас наметил ЕС. Например, производство одной батареи израильской системы ПРО «Железный купол» может обойтись примерно в $100 млн. Это значит, что приобретение заказов на массированное строительство систем такого рода влечёт крайне солидный гособоронзаказ для Rheinmetall», — констатировал аналитик.

При этом системы «Железный купол» и все остальные комплексы ПРО не способны защитить от гиперзвукового вооружения, констатировал Подберёзкин.

«Проблема заключается в первую очередь в обнаружении гиперзвуковых снарядов», — пояснил он.

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, даже при включении систем, похожих на «Железный купол», в общую европейскую систему ПРО, которую хотят создать в ЕС, всё это не поможет противостоять гиперзвуковым маневрирующим комплексам.

По его словам, в создании общеевропейской системы ПРО, помимо Германии, будут участвовать и другие страны, включая Соединённые Штаты.

«В европейской системе ПРО упор хотят делать в первую очередь на американские ЗРК Patriot и Iris-T, которые делают консорциумы сразу из нескольких стран, включая, помимо ФРГ, Италию, Швецию, Норвегию и Канаду. То же самое может быть и с новой системой по типу «Железного купола», который, если всё-таки будет создан, внедрится в единую систему обороны ПРО, о чём так мечтают в ЕС», — отметил Леонков.

Ракеты средней дальности Iris-T

AFP

© Emmanuel DUNAND

При этом выгоднее всего «эта европейская история» с системой ПРО Соединённым Штатам, которые будут производить для стран ЕС ЗРК Patriot, считает Леонков.

«Европа станет потребителем этой продукции, которая будет делаться в основном на предприятиях США и поставляться в Европу. Комплексы для общеевропейской системы ПВО буду выпускать американские оружейные концерны, в том числе на территории ФРГ. Интеграция же будет проходить с учётом европейских комплексов, поскольку США не в состоянии обеспечить всю Европу данными ПВО. Поэтому ЕС получит свой кусочек пирога. Но научно-техническая база всё же будет на территории Штатов», — заключил эксперт.