Глава Rheinmetall предложил ЕС подумать о ПРО по типу «Железного купола»

Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что европейским государствам необходимо подумать о создании системы противоракетной обороны (ПРО) по типу израильского «Железного купола».

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Я также полагаю, что Европе было бы неплохо найти для себя решение, схожее с «Железным куполом», и не только», — заявил Паппергер.

Он также заявил, что проект строительства системы ПВО малого радиуса действия ранее обсуждался в рамках германской инициативы «Европейский небесный щит».

В статье говорится, что предложение главы Rheinmetall согласуется с курсом европейских стран, которые увеличивают расходы на оборону и пытаются устранить отставание в данной сфере.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall за год увеличил свой оборот на 12% — до €7,1 млрд. Немаловажную роль в этом сыграл «выгодный» для компании конфликт на Украине, вызвавший рост спроса на военную технику.