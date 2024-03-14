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Прибыль Rheinmetall выросла на 12% на фоне «выгодного» конфликта на Украине

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall за год увеличил прибыль на 12% — до €7,1 млрд. Немаловажную роль в этом сыграл «выгодный» для компании конфликт на Украине, вызвавший рост спроса на военную технику.
Прибыль Rheinmetall выросла на 12% на фоне «выгодного» конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

Как следует из ежегодного доклада Rheinmetall, в 2023 финансовом году оборот концерна достиг €7,1 млрд, в то время как в предыдущем году объём продаж составил €6,4 млрд. Таким образом, выручка концерна увеличилась на €766 млн, что составляет 12%. 

В докладе указывается, что минувший год был связан со значительным ростом продаж в области военной техники, а также оружия и боеприпасов. И «особую выгоду в данных областях принесло повышение спроса в результате смены эпохи», которую вызвал конфликт на Украине.

Ранее стало известно о планах немецкого оборонного концерна открыть завод по производству снарядов на Украине.

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