Прибыль Rheinmetall выросла на 12% на фоне «выгодного» конфликта на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall за год увеличил прибыль на 12% — до €7,1 млрд. Немаловажную роль в этом сыграл «выгодный» для компании конфликт на Украине, вызвавший рост спроса на военную технику.

Как следует из ежегодного доклада Rheinmetall, в 2023 финансовом году оборот концерна достиг €7,1 млрд, в то время как в предыдущем году объём продаж составил €6,4 млрд. Таким образом, выручка концерна увеличилась на €766 млн, что составляет 12%.

В докладе указывается, что минувший год был связан со значительным ростом продаж в области военной техники, а также оружия и боеприпасов. И «особую выгоду в данных областях принесло повышение спроса в результате смены эпохи», которую вызвал конфликт на Украине.

Ранее стало известно о планах немецкого оборонного концерна открыть завод по производству снарядов на Украине.