Rheinmetall собирается открыть завод по производству снарядов на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть завод по производству снарядов на территории Украины.

Меморандум о совместном заводе был подписан представителями на полях Мюнхенской конференции по безопасности в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александры Камышиной и посла Алексея Макеева, говорится в заявлении предприятия, опубликованном в Х (экс-Twitter).

Также сообщается, что за год на предприятии будет производиться шестизначное количество единиц боеприпасов «натовского калибра» 155 мм.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall намерен поставить Украине артснаряды на €142 млн в 2025 году.