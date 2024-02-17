Rheinmetall собирается открыть завод по производству снарядов на Украине
- AFP
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Меморандум о совместном заводе был подписан представителями на полях Мюнхенской конференции по безопасности в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александры Камышиной и посла Алексея Макеева, говорится в заявлении предприятия, опубликованном в Х (экс-Twitter).
Также сообщается, что за год на предприятии будет производиться шестизначное количество единиц боеприпасов «натовского калибра» 155 мм.
Ранее сообщалось, что Rheinmetall намерен поставить Украине артснаряды на €142 млн в 2025 году.