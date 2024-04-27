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РИА Новости: бойцы ЦВО подбили под Авдеевкой и вывезли машину для эвакуации Abrams

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Военнослужащие ЦВО подбили и эвакуировали с Авдеевского направления американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, предназначенную среди прочего для эвакуации Abrams.

Об этом информирует РИА Новости.

«В ходе наступательных действий на Авдеевском направлении в районе населённого пункта Бердычи данная машина была остановлена и захвачена штурмовыми подразделениями нашей группировки войск «Центр», — передаёт агентство.

Также ВС России уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что ВС России за два месяца уничтожили пять украинских танков Abrams.

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