РИА Новости: бойцы ЦВО подбили под Авдеевкой и вывезли машину для эвакуации Abrams
Об этом информирует РИА Новости.
«В ходе наступательных действий на Авдеевском направлении в районе населённого пункта Бердычи данная машина была остановлена и захвачена штурмовыми подразделениями нашей группировки войск «Центр», — передаёт агентство.
Также ВС России уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении.
Ранее газета The New York Times сообщила, что ВС России за два месяца уничтожили пять украинских танков Abrams.