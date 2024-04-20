NYT: Россия уничтожила пять украинских танков Abrams за два месяца
- РИА Новости
Как пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, дорогие западные танки оказались уязвимы перед дешёвыми российскими дронами.
Уточняется, что ВСУ уже потеряли минимум 30 Leopard и пять Abrams.
БПЛА, цена которых около $500, — «ничтожная инвестиция для уничтожения Abrams стоимостью $10 млн», говорится в статье.
С начала СВО уничтожено по меньшей мере 140 танков, переданных Украине Западом, отмечает автор материала.
Ранее ВСУ пытались вытащить подбитый Leopard, чтобы он не попал к ВС России.
Также сообщалось, что танки Leopard и Abrams застревают в грязи на Украине из-за тяжёлой брони.