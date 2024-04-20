NYT: Россия уничтожила пять украинских танков Abrams за два месяца

Российские войска за последние два месяца уничтожили пять танков Abrams, поставленных Украине американской стороной.

Как пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, дорогие западные танки оказались уязвимы перед дешёвыми российскими дронами.

Уточняется, что ВСУ уже потеряли минимум 30 Leopard и пять Abrams.

БПЛА, цена которых около $500, — «ничтожная инвестиция для уничтожения Abrams стоимостью $10 млн», говорится в статье.

С начала СВО уничтожено по меньшей мере 140 танков, переданных Украине Западом, отмечает автор материала.

Ранее ВСУ пытались вытащить подбитый Leopard, чтобы он не попал к ВС России.

Также сообщалось, что танки Leopard и Abrams застревают в грязи на Украине из-за тяжёлой брони.