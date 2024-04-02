ВСУ пытались вытащить подбитый Leopard, чтобы он не попал к ВС России

Командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка рассказал, как украинские военные пытались вытащить подбитый немецкий танк Leopard с поля боя, чтобы он не попал к российским военнослужащим.

Как рассказал военный РИА Новости, примерно три недели назад он и его взвод подбили танк Leopard, а также восемь БТР М-113.

«Он двигался по асфальту. Мы его заметили, подпустили поближе, чтобы корректировка артиллерии шла намного точнее. И всё, подпустили поближе и начали наносить огневое поражение», — заявил он, отметив, что боевая машина была подбита со второго выстрела артиллерии.

По его словам, в настоящий момент российские военные планируют забрать Leopard, однако пока что этому мешают интенсивные бои.

«Стоит там, храпит. Там пытались наши противники его эвакуировать, но тоже безуспешно, пока он в серой зоне был. Сейчас он в нашей зоне, (мы) продвинулись», — пояснил он.

Бошка добавил, что украинским солдатам поставили обязательное задание вытащить танк, и они неоднократно пытались это сделать, но безуспешно.

«Он стоит, он целенький там плюс-минус. Немного пораненный, но стоит», — рассказал военный.

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