«Их ролики — это мультфильмы»: в России отреагировали на намерение главы МО Британии передать Украине лазерное оружие

Заявляя о намерениях передать Украине лазерное оружие, министр обороны Британии Грант Шэппс занимается рекламой, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, никаких подтверждений наличия лазерного оружия у Великобритании нет. Ранее Грант Шэппс заявил, что хочет ускорить развёртывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Украине. По мнению военных экспертов, подобные заявления не стоит воспринимать всерьёз, а описываемые британской стороной лазерные системы имеют значительные ограничения по эффективности.

Заявления министра обороны Великобритании о потенциальной передаче лазерного оружия Украине являются рекламой, реального подтверждения существования этой системы нет, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

«Это (передача оружия. — RT) может отразиться только на отношениях (России. — RT) с Великобританией, которым и так вроде бы ниже падать некуда. Пока заявления министра Шэппса больше похожи на радикальную рекламу британских военных возможностей, которые сильно просели после реальной апробации британской техники на поле боя: в частности, танки застревали в грязи и не выдерживали напора нашей техники. Тем более что реального подтверждения презентуемая Шэппсом техника не имеет», — подчеркнул Мирошник.

По словам дипломата, когда нет возможности что-то подтвердить в реальности, начинают пугать обещаниями.

Секретный лазер

12 апреля министр обороны Великобритании опубликовал в соцсети X кадры испытаний засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire. В ролике представлена видеографика якобы действия этого оружия: модель демонстрирует, как установленный на военном корабле лазер выводит из строя катер, слепит и сбивает БПЛА.

Как сообщало в январе 2024 года Минобороны Великобритании, демонстрация оружия состоялась на испытательном полигоне на Гебридских островах у побережья Шотландии. В пресс-релизе говорилось, что система DragonFire успешно провела стрельбы по воздушным целям.

Кадры испытаний DragonFire, опубликованные Минобороны Великобритании

globallookpress.com

© Dstl/Keystone Press Agency

«Дальность действия DragonFire засекречена, но (известно, что. — RT) это средство поражения целей в пределах прямой видимости, которое может наводиться на любую видимую цель», — отмечалось в сообщении.

В марте Грант Шэппс также публиковал видео этих испытаний на своей странице в соцсети Х.

«Недавно рассекреченные кадры демонстрируют способность лазера поражать цели со скоростью света», — написал тогда министр обороны Великобритании.

По информации телеканала Sky News, первоначально оружие должно было быть введено в эксплуатацию в 2032 году, однако теперь Минобороны королевства планирует развернуть его в 2027 году.

Во время визита в Военный исследовательский центр Портон-Даун в Солсбери 12 апреля Грант Шэппс заявил журналистам, что хочет ускорить развёртывание системы DragonFire, чтобы, возможно, передать его Украине.

«Я приехал, чтобы ускорить производство лазерного комплекса DragonFire, потому что, на мой взгляд, учитывая наличие двух крупных конфликтов — один разворачивается в море, другой в Европе, — может оказаться невероятно важным иметь оружие, способное, в частности, сбивать беспилотники», — приводит его слова газета The Independent.

Министр обороны Великобритании добавил, что «не нужно иметь богатое воображение, чтобы понять, как полезно это может быть, например, на Украине».

При этом в ответ на вопрос, когда DragonFire будет полностью готов, Грант Шэппс заявил, что новая модель британского оборонного ведомства по закупкам вооружения позволяет не ждать, «пока комплекс будет идеально готов на 99,9%, прежде чем он поступит на вооружение». По его словам, можно «довести его примерно до 70%, затем внедрить и… дальше продолжить разработку».

«Он (комплекс. — RT) не должен быть на 100% совершенным, чтобы украинцы могли его получить. Мы сможем сделать его лучше, однако на данный момент лишь к 2027 году. Но, конечно, я буду следить за тем, что мы можем сделать, чтобы ускорить процесс», — пообещал Шэппс.

Напомним, в то время как Великобритания проводит испытания и определяется со сроками готовности DragonFire, Россия уже на протяжении нескольких лет эксплуатирует лазерное оружие. К примеру, комплекс «Пересвет» Вооружённые силы РФ используют с 2018 года.

В свою очередь, в мае 2022 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил о применении в рамках спецоперации новых лазерных комплексов «Задира», работающих по принципу теплового поражения.

Кроме того, в конце августа 2023 года РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило о проведении успешных испытаний лазерной пушки. Как уточнил собеседник агентства, на испытаниях «боевой лазер инфракрасного спектра обеспечивал физическое поражение дронов, в частности прожигая аэродинамические поверхности аппаратов или сжигая их корпус вместе с бортовым оборудованием». «Лазером уничтожались дроны как самолётного, так и квадрокоптерного типа», — добавил он.

«Пройденный этап»

Опрошенные RT военные эксперты скептически отнеслись к последним британским публикациям о лазерном оружии.

«Всё, что говорит Великобритания о лазерном оружии, — это блеф. Ролики, которые они показывают в соцсетях, — это на 90% мультфильмы из компьютерных игр. Скорее всего, мы имеем дело с излучателем, который при условии очень хорошей, идеально ясной погоды может на расстоянии 100 м поразить целевую нагрузку беспилотника. Все эти заявления о том, что его передадут Украине, рассчитаны на простаков», — констатировал обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.

Британский министр обороны Грант Шэппс

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© Peter Nicholls

При этом эксперт подчеркнул, что лазерные комплексы с такими возможностями — это «уже давно пройденный этап для российской науки». А заявления Гранта Шэппса о том, что Лондон может передать свой DragonFire киевскому режиму, вызывают только улыбку, добавил Баранец.

«Это просто несерьёзно. Таким образом глава Министерства обороны Великобритании демонстрирует свою активную жизненную позицию, готовность поставить Украине даже такое «супероружие». Российская разведка знает положение дел с отправкой оружия Киеву, поэтому беспокоиться об этом не стоит», — уверен собеседник RT.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что на данном этапе развития технологий лазерное оружие имеет значительные ограничения по применению.

«Погодные условия критическим образом влияют на его эффективность. Туман, дождь, снег — всё это практически обнуляет возможность этого оружия воздействовать на БПЛА или другие летательные аппараты. Кроме того, оно уязвимое и прихотливое в использовании, ведь для проекции лазерного луча требуется сложная оптика, генератор излучения и стабилизированная платформа. При этом любое попадание даже лёгкого беспилотника может вывести такую платформу из строя», — пояснил эксперт.

Что касается намерений Гранта Шэппса направить лазерное оружие на Украину, то у киевского режима нет специалистов, которые могли бы эксплуатировать такую технику. А это значит, что вместе с оружием Лондону придётся отправить в Киев и британских специалистов, которые станут приоритетной целью для ударов ВС РФ, добавил собеседник RT.

«Нынешний министр — это профессиональный болтун. Он может говорить всё что угодно, и нынешние его заявления относительно лазерного оружия — это болтовня без реальных последствий. На деле Великобритания уже передаёт Киеву более серьёзное и существующее в реальности вооружение — ракеты Storm Shadow», — напомнил Игорь Коротченко.

России нужно игнорировать подобный информационный шум, считает аналитик.

«Российская разведка выявляет по-настоящему опасные вооружения, поставляемые Великобританией и другими странами НАТО киевскому режиму. И при попадании их на территорию Украины ВС РФ наносят превентивные удары по местам, где оно складируется и подготавливается к использованию. А безответственные заявления болтуна Шэппса нас беспокоить не должны», — заключил собеседник RT.