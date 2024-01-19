Британия заявила об успешном испытании боевого лазера DragonFire
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Дальность действия оружия не раскрывается, но, согласно заявленным характеристикам, лазер может поразить цель в пределах прямой видимости.
«DragonFire использует британскую технологию, позволяющую использовать лазер высокой мощности на больших расстояниях», — отмечает правительство.
Министр обороны Грант Шэппс уверен, что эта технология способна «произвести революцию в боевом пространстве».
В августе 2023 года РИА Новости писало, что в России прошли успешные полигонные испытания лазерной пушки, оружие ликвидировало несколько БПЛА различного типа. Источник агентства рассказал, что лазерная пушка прожигала аэродинамические поверхности БПЛА или же выжигала корпус вместе с бортовым оборудованием.