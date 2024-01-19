Британия заявила об успешном испытании боевого лазера DragonFire

Британская армия провела испытания лазерного оружия дальнего действия DragonFire, сообщает Минобороны королевства. Как заявляет Лондон, комплекс поразил несколько воздушных целей, испытания проводились на Гебридских островах недалеко от Шотландии.

Дальность действия оружия не раскрывается, но, согласно заявленным характеристикам, лазер может поразить цель в пределах прямой видимости.

«DragonFire использует британскую технологию, позволяющую использовать лазер высокой мощности на больших расстояниях», — отмечает правительство.

Министр обороны Грант Шэппс уверен, что эта технология способна «произвести революцию в боевом пространстве».

В августе 2023 года РИА Новости писало, что в России прошли успешные полигонные испытания лазерной пушки, оружие ликвидировало несколько БПЛА различного типа. Источник агентства рассказал, что лазерная пушка прожигала аэродинамические поверхности БПЛА или же выжигала корпус вместе с бортовым оборудованием.