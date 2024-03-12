Британия показала рассекреченное видео испытаний лазерного оружия DragonFire

Британское Министерство обороны показало рассекреченное видео испытаний лазерного оружия DragonFire, которое способно поражать цели в воздушном пространстве. Кадры испытаний опубликовал министр обороны Британии Грант Шэппс.

«Посмотрите первое в истории видео о британском лазерном оружии DragonFire. Недавно рассекреченные кадры демонстрируют способность лазера поражать цели со скоростью света», — написал министр в X, выложив видео.

На кадрах показаны системы обнаружения и целеуказания, а также, предположительно, применение самого лазера. Как утверждает министерство, один «выстрел» из такой системы обходится Британии в £10. Лондон полагает, что данные системы — потенциальный «геймчейнджер» в области ПВО.

В январе стало известно, что британская армия провела испытания лазерного оружия дальнего действия DragonFire: комплекс поразил несколько воздушных целей, испытания проводились на Гебридских островах недалеко от Шотландии.

В августе 2023 года РИА Новости писало, что в России также прошли успешные полигонные испытания лазерной пушки, оружие ликвидировало несколько БПЛА различного типа. Источник агентства рассказал, что лазерная пушка прожигала аэродинамические поверхности БПЛА или же выжигала корпус вместе с бортовым оборудованием.