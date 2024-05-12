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FAZ: в бундестаге поддержали идею сбивать российские ракеты на Украине

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Несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», — отметил один из парламентариев.

При этом глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер подчеркнул, что в долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии.

Ранее стало известно, что Канада пожертвует $55,7 млн на инициативу по закупке ПВО для Украины.

Кроме того, сообщалось, что Канада выделит Киеву $2,1 млн на производство дронов на территории Украины.

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