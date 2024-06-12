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МО: ракетчики отработают подготовку пусков из «Искандера» на учениях ядерных сил

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Ракетчики Ленинградского военного округа отрабатывают получение боеприпасов для «Искандера-М» на учениях нестратегических ядерных сил, заявили в Минобороны России.
МО: ракетчики отработают подготовку пусков из «Искандера» на учениях ядерных сил
  • РИА Новости

«В рамках второго этапа учений... личный состав... отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения... для подготовки к проведению ракетных пусков», — говорится в сообщении.

11 июня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Манёвры направлены на поддержание готовности личного состава и техники для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что мировое сообщество сдержанно отреагировало на манёвры.

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