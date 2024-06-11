Шойгу: мир сдержанно отреагировал на учения ядерных сил России

Мировое сообщество сдержанно отреагировало на учения ядерных сил в Союзном государстве, отметил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Отмечаем в целом сдержанную реакцию со стороны мирового сообщества на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства», — сказал Шойгу «Российской газете».

Секретарь Совбеза подчеркнул, что всё большему числу стран мира становится ясно, что «именно безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов контроля над вооружениями» привели к деградации ситуации в сфере международной безопасности.

11 июня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Манёвры направлены на поддержание готовности личного состава и техники для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.