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Шойгу: мир сдержанно отреагировал на учения ядерных сил России

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Мировое сообщество сдержанно отреагировало на учения ядерных сил в Союзном государстве, отметил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Шойгу: мир сдержанно отреагировал на учения ядерных сил России
  • globallookpress.com

«Отмечаем в целом сдержанную реакцию со стороны мирового сообщества на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства», — сказал Шойгу «Российской газете».

Секретарь Совбеза подчеркнул, что всё большему числу стран мира становится ясно, что «именно безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов контроля над вооружениями» привели к деградации ситуации в сфере международной безопасности.

11 июня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Манёвры направлены на поддержание готовности личного состава и техники для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

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