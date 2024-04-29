«Сильно отстали в этой отрасли»: как Великобритания планирует создать гиперзвуковую ракету к 2030 году

Британия собирается к 2030 году разработать и поставить на вооружение гиперзвуковую ракету собственного производства, сообщили СМИ. На эти цели будет выделено до £1 млрд. Британские военные рассчитывают получить оружие, которое способно развивать скорость более 5 Махов. Проект пока находится на ранней стадии, и до сих пор не принято решение о том, какого типа будет новая ракета. Военные эксперты констатируют, что Великобритания серьёзно отстаёт от России в сфере гиперзвука, поэтому, несмотря на амбициозные заявления, Соединённое Королевства вряд ли сможет наладить серийное производство таких вооружений в указанный срок.

Соединённое Королевство рассчитывает к 2030 году создать и поставить на вооружение собственную гиперзвуковую крылатую ракету, сообщает газета The Telegraph.

«Великобритания планирует к концу этого десятилетия оснастить вооружённые силы гиперзвуковыми крылатыми ракетами собственного производства. Военные начальники хотят получить оружие, способное развивать скорость свыше 5 Махов, поскольку правительство пытается догнать Китай, Россию и США», — пишет издание.

В Минобороны королевства не стали комментировать конкретные планы и сроки реализации проекта, однако подтвердили факт разработки такого оружия.

«Мы работаем над гиперзвуковыми технологиями, чтобы и дальше развивать суверенные передовые возможности Великобритании. Мы продолжаем инвестировать в нашу технику, чтобы противостоять нынешним и будущим угрозам», — сказал представитель военного ведомства.

Этот проект входит в программу увеличения оборонного бюджета Великобритании на £75 млрд до 2030 года, поясняет The Telegraph.

Большие затраты

По сведениям газеты, планы по созданию британской гиперзвуковой ракеты пока находятся на ранней стадии, и до сих пор не принято решение о том, какое базирование она будет будет иметь: наземное, морское или воздушное.

При этом реализация проекта будет непростой, так как потребуется с нуля разработать жаростойкие материалы, чтобы боеприпас смог выдерживать высокие температуры, которые возникают на гиперзвуковых скоростях, подчёркивают источники The Telegraph.

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Кроме того, большинство британских ракетных проектов обычно разрабатываются при участии стран — союзниц, поэтому полностью «домашняя» программа создания гиперзвуковой крылатой ракеты будет «необычной», отмечает издание.

«Большие затраты и сохраняющиеся вызовы в плане технической осуществимости означают, что такое оружие, если и когда оно станет доступным вооружённым силам Великобритании, скорее всего, доступно будет лишь в очень малом количестве», — предупреждает помощник директора по оборонным исследованиям в Rand Europe Джеймс Блэк.

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Напомним, что западное экспертное сообщество неоднократно обращало внимание на то, что военно-промышленный комплекс Великобритании крайне неэффективен.

Так, военно-аналитический портал Breaking Defense ранее отмечал, что «слишком часто политические амбиции и амбиции (Великобритании как. — RT) мировой державы превосходят объём средств, выделяемых на финансирование её вооружённых сил».

Breaking Defense поясняет, что из-за тяги британских военных планировщиков к сведению балансов и микроуправлению программы закупок и создания новых вооружений часто растягиваются на десятилетие или более, что в итоге приводит к максимальному росту долгосрочных затрат при минимальных возможностях полученного вооружения.

В свою очередь, газета The Guardian в 2023 году обращала внимание на то, что значительную часть финансирования, получаемого от правительства, оборонные концерны направляют на выплаты крупных дивидендов своим акционерам.

«Правительство Великобритании впустую тратит миллиарды фунтов налогоплательщиков на «благосостояние корпораций», производящих вооружения, — все эти деньги утекают, обеспечивая акционерам огромные доходы», — отмечалось в материале газеты.

Аналитический центр Common Wealth в качестве примера приводил программу разработки боевых машин пехоты Ajax. В этот проект за последнее десятилетие было вложено не менее £3,2 млрд, однако новые БМП британские военные до сих пор не получили.

В рамках испытаний прототипы Ajax «так сильно тряслись, что не могли стрелять во время движения», а управлявшие ими военнослужащие получили повреждения органов слуха. Срок введения БМП в эксплуатацию был перенесён на 2029 год, тогда как изначально планировалось принять их на вооружение в 2017-м. Несмотря на это, компания General Dynamics выплатила акционерам $25,6 млрд (£20 млрд) с момента получения контракта в 2014 году.

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Как отмечает The Guardian, британский оборонный гигант BAE Systems (который производит и ракетное вооружение), направляет лишь 14,35% своих расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. При этом в 2022 году доход BAE составил £21,25 млрд.

При этом инвесторы компании за это время получили огромную прибыль — BAE выплатила почти £1 млрд дивидендов в 2022 году.

«Такие компании по управлению активами, как BlackRock, Vanguard и Capital Group, владеют значительной частью военно-промышленного комплекса, что означает, что производство оружия — это, по сути, система благосостояния корпораций. Затраты национализируют, а прибыли приватизируют», — подчёркивает The Guardian.

В начале 2024 года газета The Telegraph пришла к неутешительному выводу о состоянии национального ВПК, написав, что «бум в оборонной промышленности Великобритании не имеет под собой прочной основы».

Газета отмечала, что у всех экспертов, знакомых с «катастрофической» историей создания истребителей Typhoon и Tornado F3, есть основания сомневаться в том, что BAE Systems в состоянии производить сложные вооружения.

Завод BAE Systems

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«Оба самолёта были поставлены с огромным опозданием и превышением бюджета. Истребители Typhoon и постоянные чудовищные расходы на их эксплуатацию фактически являются крупнейшим отдельным фактором существования «чёрной дыры» в оборонном бюджете Великобритании», — подчёркивалось в материале Telegraph.

При этом Tornado F3 был признан одним из худших когда-либо созданных истребителей, и ни он, ни Typhoon не имели экспортного успеха, констатировал автор статьи.

«Зашли в тупик»

В разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов напомнил, что после того, как Россия успешно разработала и приняла на вооружение гиперзвуковые ракеты, другие крупные военные державы также начали попытки его создания.

«Это предсказуемая тенденция. Сейчас все производители и государства ориентируются на создание собственного гиперзвукового оружия. До того, как Россия продемонстрировала такое вооружение, наиболее скоростными ракетами были сверхзвуковые. Сейчас есть только два государства, обладающих готовым к использованию гиперзвуковым оружием — это Россия и Китай. При этом только РФ продемонстрировала его в действии: в рамках СВО были применены комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морской «Циркон», — подчеркнул Михайлов.

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Однако Великобритания в последние десятилетия в своих ракетных проектах полагалась на поддержку американского ВПК, подчеркнул Александр Михайлов.

«BAE Systems входит в десятку крупнейших производителей оружия в мире, но в производстве ракет Великобритания полагается на европейский концерн MBDA или американцев, которые серьёзно отстали в плане гиперзвука. США пытаются довести до ума и запустить свою ракету AGM-183A, по типу нашего «Кинжала». Но на каком-то этапе они зашли в тупик, и дальше проект не идёт. Очевидно, что его нужно начинать заново, но на программу уже были потрачены огромные деньги», — рассказал эксперт.

Дональд Трамп говорил о «супер-пупер ракете» ещё в 2020 году, однако подвижек в этом направлении не наблюдается, отметил специалист.

«С тех пор прошло уже четыре года. Россия с 2018-го демонстрирует гиперзвуковое оружие, то есть обошла США уже как минимум на шесть лет. На этом фоне заявления Британии про гиперзвуковое оружие к 2030 году звучат странно. Они не могут даже пояснить, над какой ракетой работают: авиационного базирования, морского или сухопутного», — добавил Михайлов.

Он не исключает, что, скорее всего, Великобритания в итоге получит гиперзвуковое оружие от США.

«Если американцы смогут сделать гиперзвуковое оружие, оно быстро появится и у Британии, но будет производства США. Без него их союз AUKUS не сможет начать большую военную кампанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе против Китая. Поэтому идёт такая подготовка», — считает Михайлов.

Россия в сфере гиперзвукового оружия ушла далеко вперёд, оставив позади и США, и тем более Великобританию, констатировал аналитик.

«Сейчас, кроме РФ и Китая, исследованиями в этой сфере занимаются КНДР, Индия и Иран. Идёт работа и в Израиле. Южная Корея и Япония также обладают технологическим развитием для производства таких ракет. Великобритания же отстаёт не только в гиперзвуке, но и в поддержании и модернизации своего военно-морского флота, ядерного оружия, авиастроения. Для гиперзвукового оружия требуются очень серьёзные научно-исследовательские работы, множество испытаний, причём в реальных условиях. Есть ли у британцев на это время? Я думаю, что нет. Они сильно отстали в этой отрасли», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил в разговоре с RT, что Великобритания может создать опытный образец гиперзвуковой ракеты, однако главная задача такого проекта — успешное принятие на вооружение.

«Для Великобритании, которая обладает многими технологиями, это не является совсем неразрешимой проблемой. Хотя США пока что так её до конца и не решили. После того, как такое оружие может быть создано, наступает фаза его производства. Для войсковых испытаний и серийного выпуска потребуется дополнительное время, в случае Великобритании это займёт не менее трёх-пяти лет. Сможет ли эта страна через десять лет получить оружие, которое уже сегодня есть у России? Может быть. Но к тому моменту система противоракетной обороны РФ будет усовершенствована. Уже сегодня, а не через десять лет, на вооружение поступают комплексы С-500, которые способны уничтожать гиперзвуковое оружие», — рассуждает политолог.

Кроме того, за то время, пока Великобритания обзаведётся гиперзвуковым оружием собственного производства, РФ значительно усовершенствует свои ударные вооружения, уверен Подберёзкин.

«Эта заявка Великобритании совершенно не воодушевляет. Скорее всего, в сумму в £1 млрд они не уложатся. Когда начнут производить, станет ещё дороже. Однако Лондон запланировал резкий рост военных расходов и широкомасштабное производство вооружения. Но разрешит ли это проблемы британского ВПК? Создать несколько экземпляров они смогут, но производство оружия в войсковых масштабах — совсем другая история», — заключил аналитик.