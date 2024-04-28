Telegraph: Британия планирует к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами

Великобритания планирует поставить на вооружение своей армии гиперзвуковые ракеты к 2030 году.

Об этом пишет газета Telegraph.

«Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было разработано и собрано полностью в Великобритании, и, насколько можно понять, крайний срок для постановки его на вооружение был назначен на 2030 год», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Лондон выделит Киеву военную помощь на $617 млн.

Также директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил в интервью ТАСС, что Великобритания уже наращивает свой ядерный арсенал.