Сломанная стрела: ВВС США отказались закупать гиперзвуковые ракеты производства Lockheed Martin

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Александр Карпов, Алёна Медведева
ВВС США не планируют закупать гиперзвуковые вооружения производства компании Lockheed Martin по программе ARRW, заявил начальник управления закупок военно-воздушных сил Эндрю Хантер на слушаниях в конгрессе. Ранее в Пентагоне признали, что последние испытания ракеты, находящейся в разработке с 2018 года, прошли неудачно. Военные аналитики напоминают, что до сих пор ни одна из программ Соединённых Штатов по созданию гиперзвукового оружия не дала прорывных результатов.
Сломанная стрела: ВВС США отказались закупать гиперзвуковые ракеты производства Lockheed Martin
  • Графическое изображение пуска ракеты AGM-183A, созданной корпорацией Lockheed Martin в рамках программы ARRW
  • © Lockheed Martin

Военно-воздушные силы США отказались от планов по закупке гиперзвуковых ракет AGM-183A, разработанных корпорацией Lockheed Martin в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования»). Об этом сообщил начальник управления закупок ВВС США Эндрю Хантер на слушаниях в подкомитете по тактическим воздушным и наземным силам палаты представителей.

«В настоящее время ВВС не намерены осуществлять последующие закупки гиперзвуковых ракет ARRW по завершении программы по созданию прототипа», — говорится в заявлении Хантера, опубликованном на сайте конгресса.

При этом он не упомянул официальную причину отказа от AGM-183A — одного из основных проектов по созданию гиперзвукового оружия в США, который курировали американские ВВС.

В то же время Хантер сообщил, что военно-воздушные силы планируют провести все запланированные испытания этой ракеты с целью «сбора данных... которые помогут в разработке будущих гиперзвуковых программ».

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Стоит отметить, что в докладе Хантер указал, что гиперзвуковое оружие нужно Вашингтону главным образом для использования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Гиперзвуковое вооружение разрабатывается для быстрого преодоления расстояний в Тихом океане и чтобы дать США возможность угрожать высокоценным, хронологически чувствительным целям в оспариваемом пространстве с безопасного расстояния в пределах региона», — пояснил он.

Хантер добавил, что ВВС США попросили выделить $382 млн в 2024 фискальном году на разработку гиперзвукового оружия в рамках программы HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile — «Гиперзвуковая ударная крылатая ракета»), которую ведёт Raytheon Technologies. В заявлении чиновника говорится, что испытательные пуски в рамках этого проекта предполагается произвести в 2025 финансовом году, а начало поставок ракет в войска ожидается к 2027 фискальному году.

Последнее фиаско

На прошлой неделе в пресс-службе Испытательного центра ВВС США сообщили о втором пуске полноценного опытного образца AGM-183A. Тест состоялся 13 марта у побережья Калифорнии, а прототип гиперзвуковой ракеты был запущен с борта бомбардировщика B-52H Stratofortress.

При этом в релизе отмечалось, что в ходе испытаний были достигнуты лишь «некоторые из целей».

  • Пентагон
  • Gettyimages.ru

Впоследствии министр ВВС США Фрэнк Кендалл, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям нижней палаты конгресса, признал, что последнее испытание AGM-183A «не увенчалось успехом». По его словам, в ходе этого пуска американские военные «не получили необходимых данных».

Следует отметить, что испытания AGM-183A в 2021 году были отмечены серией неудач: первому успешному тесту гиперзвуковой ракеты ВВС США предшествовали три неудачных запуска. После этого в Пентагоне усомнились, что данную ракету удастся привести в состояние так называемой ранней эксплуатационной готовности к 30 сентября 2022 года, о чём ранее заявляли в ВВС.

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Напомним, что корпорация Lockheed в 2018 году получила первоначальный контракт на разработку AGM-183A в рамках проекта ARRW на сумму $480 млн, который в декабре 2019-го был расширен до $986 млн.

Рассказывая на слушаниях в конгрессе о последнем фиаско программы ARRW, министр ВВС Кендалл также сообщил, что в данный момент Военно-воздушные силы США отдают предпочтение в разработке гиперзвуковых вооружений компании Raytheon Technologies. Чиновник пояснил, что ВВС «рассматривают определённую роль» для ракеты Raytheon, поскольку «она совместима с большим числом наших самолётов и в целом обеспечит больший боевой потенциал».

Неудачу ВВС и ракеты AGM-183A раскритиковали в конгрессе. Так, председательствовавший на слушаниях в комитете по ассигнованиям конгрессмен Кен Калверт посетовал, что, «казалось бы, ВВС по определению» должны лидировать в сфере разработки подобной технологии, но в действительности «на их долю приходится наибольшее разочарование».

Американский политик также констатировал, что в деле создания гиперзвукового оружия противники «намного обошли» Вашингтон.

Стоит отметить, что американские военные, политики и представители экспертного сообщества неоднократно предупреждали, что США значительно отстают в сфере гиперзвука. Так, журнал The National Interest в последний день 2022 года опубликовал материал, в котором содержалась оценка положения США в этой сфере.

«Китай и Россия провели испытания такого оружия и приняли его на вооружение, тогда как Соединённые Штаты провели своё первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты лишь в декабре 2022 года. Ещё больше тревожит тот факт, что на сегодняшний день США не развернули ни одной единицы гиперзвукового оружия и что существующие американские системы противоракетной обороны пока не способны сбивать гиперзвуковое оружие наших противников, в результате чего в настоящий момент Соединённые Штаты остаются в крайне уязвимом положении», — подчёркивал автор издания.

  • Ракета AGM-183A, созданная корпорацией Lockheed Martin в рамках программы ARRW
  • © U.S. Air Force

«Поставили крест на продукте»

Как заявил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко, нынешнее заявление представителя Пентагона об отказе от планов по закупке гиперзвуковой ракеты AGM-183A говорит о фактическом провале программы ARRW, которая была одним из основных направлений в этой сфере в США.

«Американские ВВС окончательно поставили крест на продукте Lockheed Martin», — полагает эксперт.

При этом он напомнил, что американский ВПК работает сразу в трёх направлениях разработки гиперзвукового оружия: воздушном, морском и наземном.

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«Все эти проекты — неудачные, невзирая на то что туда вложены миллиарды долларов и много лет они продвигаются разными фирмами. Ни одно изделие не продемонстрировало результата, на который рассчитывали создатели, — это длительный управляемый полёт на гиперзвуковой скорости, то есть выше 5 Махов. Таким образом, Пентагону по этой статье просто нечего закупать», — пояснил Хроленко.

Он прогнозирует, что американское военное ведомство будет стремиться сократить количество проектов по этому направлению, чтобы сосредоточить все средства на двух наиболее перспективных программах, где можно будет добиться какого-либо успеха. Однако, учитывая провал программы ARRW, на которую ушло не менее пяти лет, практического результата вряд ли стоит ожидать в краткосрочной перспективе, считает аналитик.

«Прогноз по упомянутой программе HACM на 2027 год слишком смелый, эта дата будет отодвигаться», — уверен Хроленко.

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с RT напомнил, что Россия уже эксплуатирует несколько видов гиперзвукового оружия.

«В России имеется уже три типа носителей гиперзвукового оружия: гиперзвуковые блоки «Авангард», которые устанавливаются на межконтинентальные баллистические ракеты, способные развивать скорость более 20 Махов, ракеты воздушного базирования «Кинжал» и ракеты морского базирования «Циркон». Конечно, это всё беспокоит США в силу того, что у них нет систем защиты от подобного оружия. Поэтому США находятся в крайне уязвимом положении по сравнению с Россией и Китаем», — рассказал эксперт.

Он также обратил внимание на то, что в США гиперзвуковые ракеты морского базирования ещё находятся в разработке, а основное внимание уделялось снарядам класса «воздух — земля».

«Нельзя сказать, что в этой сфере США добились каких-либо прорывных результатов. По итогам предпоследних (успешных) испытаний в рамках программы ARRW сообщалось о скорости чуть больше 6 Махов, то есть, по сути, лишь преодолели нижний порог гиперзвука. Дальность составила где-то 600 км, что тоже почти в два раза уступает дальности действия российских «Кинжалов» и в разы меньше показателей «Циркона». По первоначальным расчётам американцев, эти гиперзвуковые ракеты должны быть уже на вооружении, но до сих пор пока ведутся лишь испытания и исследования, а серьёзных результатов нет», — заключил Кнутов.

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