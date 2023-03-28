В Пентагоне признали, что последние испытания гиперзвуковой ракеты США прошли безуспешно

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что последние испытания перспективной гиперзвуковой ракеты воздушного базирования были безуспешными.

Об этом он сказал во время слушаний в конгрессе.

«Те (испытания. — RT), что мы только что провели, не были успешны. Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны», — приводит его слова РИА Новости.

Издание Defense News писало, что 13 марта США провели испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A.

Пуск был произведён бомбардировщиком B-52H Stratofortress у побережья южной части штата Калифорния.

Проект бюджета Пентагона при этом предусматривает закупку 24 гиперзвуковых ракет в 2024 финансовом году. В конце 2023 года армия США планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что США пока не догнали Россию по гиперзвуковому оружию, но это вопрос времени.