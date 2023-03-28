В Пентагоне признали, что последние испытания гиперзвуковой ракеты США прошли безуспешно
- Gettyimages.ru
- © Tom Williams
Об этом он сказал во время слушаний в конгрессе.
«Те (испытания. — RT), что мы только что провели, не были успешны. Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны», — приводит его слова РИА Новости.
Издание Defense News писало, что 13 марта США провели испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A.
Пуск был произведён бомбардировщиком B-52H Stratofortress у побережья южной части штата Калифорния.
Проект бюджета Пентагона при этом предусматривает закупку 24 гиперзвуковых ракет в 2024 финансовом году. В конце 2023 года армия США планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что США пока не догнали Россию по гиперзвуковому оружию, но это вопрос времени.