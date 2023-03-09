Генерал Коттон: США планируют развернуть первую батарею гиперзвуковых ракет к концу года

Глава американского стратегического командования генерал Энтони Коттон заявил о планах Соединённых Штатов развернуть первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности к концу текущего года.

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал на слушаниях в конгрессе.

«В конце 2023 года армия планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности», — констатировал Коттон.

Он добавил, что США также намерены начать программу конвенционального оперативного удара ВМС в середине 2020-х годов.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков на Конференции по разоружению в Женеве заявил об очевидном настрое США на возобновление ядерных испытаний.