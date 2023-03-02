Рябков заявил об очевидном настрое США на возобновление ядерных испытаний

Замглавы МИД России Сергей Рябков на Конференции по разоружению в Женеве заявил об очевидном настрое США на возобновление ядерных испытаний.

По его словам, ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который так и не вступил в силу по вине США, вызывает всё большую тревогу, Вашингтон проявляет очевидный настрой на возобновление ядерных испытаний.

«Ответственность за то, что договор за более чем четверть века своего существования так и не вступил в силу, лежит, по сути, на США, которые демонстративно отказались от его ратификации и проявляют очевидный настрой на возобновление испытаний», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.