Узнать больше

Рябков заявил об очевидном настрое США на возобновление ядерных испытаний

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков на Конференции по разоружению в Женеве заявил об очевидном настрое США на возобновление ядерных испытаний.
Рябков заявил об очевидном настрое США на возобновление ядерных испытаний
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

По его словам, ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который так и не вступил в силу по вине США, вызывает всё большую тревогу, Вашингтон проявляет очевидный настрой на возобновление ядерных испытаний.

«Ответственность за то, что договор за более чем четверть века своего существования так и не вступил в силу, лежит, по сути, на США, которые демонстративно отказались от его ратификации и проявляют очевидный настрой на возобновление испытаний», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить