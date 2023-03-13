В Пентагоне сообщили о планах США закупить в следующем году 24 гиперзвуковые ракеты

Министерство обороны США планирует закупить 24 гиперзвуковые ракеты в 2024 финансовом году.

Об этом говорится в документе о проекте бюджета Пентагона.

Согласно документу, в следующем году американское Минобороны планирует потратить $11 млрд на приобретение ряда высокоточных вооружений у военно-промышленного комплекса США.

Эти инвестиции, как отмечается, предполагают, в том числе, приобретение 24 гиперзвуковых ракет.

Ранее глава американского стратегического командования генерал Энтони Коттон заявил о планах США развернуть первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности к концу текущего года.