В Пентагоне сообщили о планах США закупить в следующем году 24 гиперзвуковые ракеты
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Об этом говорится в документе о проекте бюджета Пентагона.
Согласно документу, в следующем году американское Минобороны планирует потратить $11 млрд на приобретение ряда высокоточных вооружений у военно-промышленного комплекса США.
Эти инвестиции, как отмечается, предполагают, в том числе, приобретение 24 гиперзвуковых ракет.
Ранее глава американского стратегического командования генерал Энтони Коттон заявил о планах США развернуть первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности к концу текущего года.