«Кое-что может прилететь обратно»: как на Западе продолжают обсуждать нанесение Украиной ударов по территории России

Польские власти не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по территории России, заявил замглавы польского Минобороны. На днях глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи министров обороны союза сообщил, что пока консенсуса по снятию ограничений на применение западного оружия достичь не удалось. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин предупредил страны Европы о возможных последствиях и напомнил, что Москва внимательно следит за дискуссией по этому вопросу. Эксперты отмечают, что подобными политическими заявлениями страны Запада хотят компенсировать невозможность переломить ход конфликта в пользу Киева.

Варшава не ограничивает применение Киевом оружия, передаваемого Польшей, для ударов по территории РФ, заявил замглавы Минобороны страны Цезарий Томчик. Он добавил, что Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины.

«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», — приводит его слова ТАСС.

В Кремле отметили, что подобная позиция Варшавы не стала для российской стороны неожиданной.

«Мы видели заявление, но, собственно, это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счёт не было», — сказал по этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что РФ уже неоднократно говорила о своей реакции в случае применения Киевом оружия Запада для ударов по своей территории.

Воинственная риторика

Активная дискуссия об ограничениях на применение украинской стороной западного оружия по территории РФ продолжается на протяжении последних недель.

Ранее издания Politico и The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что Киев просит администрацию Джо Байдена снять ограничения на использование поставленного США оружия для ударов по объектам на территории России.

При этом в интервью Reuters Владимир Зеленский 20 мая заявил, что Запад не даёт согласия на использование своего оружия для ударов по России.

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Спустя неделю, 27 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность использовать поставляемое Западом оружие для ударов по «легитимным» целям на территории России. По его словам, такие ограничения нужно снять из-за продвижения Вооружённых сил РФ в Харьковской области.

Однако в Госдепе США 28 мая сообщили, что Вашингтон против использования Украиной американского оружия для нанесения ударов по России.

Некоторые страны НАТО уже дали разрешение на такое использование своего оружия, поставляемого Киеву. В начале мая в интервью Reuters министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по России с помощью британского оружия.

Cоветник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью агентству Bloomberg 29 мая сообщил, что ВСУ уже использовали для этого британские ракеты Storm Shadow, при этом не раскрыв подробностей, где именно они применялись.

Напомним, что Украина начала получать ударное дальнобойное ракетное вооружение от стран НАТО с начала 2023 года. Великобритания передала Киеву ракеты Strom Shadow, Франция — крылатые ракеты SCALP. В свою очередь, США направили Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS. Дальность действия всех этих вооружений — от 150 км до 300 км, что позволяет им поражать цели на значительном удалении от линии фронта.

Поддержали разрешение украинцам бить по территории РФ западным оружием президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом оба лидера заявили на совместной пресс-конференции в Берлине.

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, — сказал Макрон. — Мы не должны позволять им поражать в России другие цели и, конечно, гражданские объекты».

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В свою очередь, Олаф Шольц утверждает, что «международное право в полной мере позволяет Украине делать то, что она делает».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя высказывания Макрона, отметила, что на Западе по этому поводу уже сложился консенсус.

«Такое заявление — это не его наработка. Оно буквально повторяется всеми: британцами, НАТО, конечно, Столтенберг говорит об этом, польские политические персонажи, про Прибалтику не говорю, там вообще началась какая-то истерика. То тут, то там такие идеи раздаются. Про Штаты тоже упоминать не буду, прошитая русофобия команды Байдена хорошо известна», — сказала дипломат.

Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что вопрос ударов по территории России обсуждался и на встрече министров обороны стран ЕС, которая прошла 28 мая в Брюсселе.

«Очевидно, что это правомерно в соответствии с международным правом, если применяется соразмерно. Но также ясно, что решение об этом каждое государство-член должно принимать само и нести свою ответственность за его принятие или непринятие», — сказал Боррель.

Он уточнил, что не может точно сказать, сколько стран — членов ЕС готовы снять ограничения на применение Украиной поставляемого ими оружия для ударов по российской территории.

«Честно говоря, не могу сказать. Не могу назвать число. Кто-то прямо заявлял: «Я собираюсь снять это ограничение». Другие говорили то же, но не настолько чётко. Ещё кто-то говорил: «Ну да, но дайте мне об этом подумать». Так что я не могу сказать: «Вот это число согласилось или нет». В любом случае число это изменится», — добавил Боррель.

Позднее об отсутствии ограничений в использовании поставляемого Киеву оружия заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. В свою очередь, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит уточнила, что Вашингтон оставляет за Украиной принятие конечных решений о том, как вести боевые действия с Россией.

Высказался по этому вопросу и президент России Владимир Путин.

«Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчёт, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории. Это серьёзная вещь, и мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим, смотрим», — сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Метцель

По его словам, Россия внимательно следит за дискуссией на эту тему. В случае применения дальнобойного оружия Вооружёнными силами Украины Москве вновь придётся принимать решение о создании определённой зоны безопасности, отметил президент РФ.

«Посмотрите все репортажи ваших коллег западных, никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий, все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, пожинают плоды своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности», — предупредил Владимир Путин.

Без противоречий

Заявление замглавы Минобороны Польши об отсутствии ограничений на использование передаваемого Киеву оружия стоит воспринимать как попытку встать в один ряд с более серьёзными странами, считает военный эксперт Александр Хроленко.

«Что Польша может передать такого Украине, что могло бы угрожать России? Снаряды, мины? Варшава не поставляет ВСУ высокотехнологичное вооружение дальнего действия. Одно дело, когда о снятии ограничений говорят Британия или Франция, но Польша тут ни при чём», — отметил собеседник RT.

Пуск ракеты ATACMS

AP

© South Korea Defense Ministry

Александр Хроленко напомнил, что президент России уже вынес предупреждение странам Европы, которые хотят последовать примеру Великобритании и Франции.

«Владимир Путин в Ташкенте дал понять этим государствам, что им кое-что может прилететь обратно, что для них будет более болезненно из-за меньшей территории и большей плотности населения. Но эти бравые заявления Польши и других членов ЕС — всего лишь слова. На днях министры обороны стран Евросоюза уже собирались по этому вопросу, но к консенсусу прийти не смогли. Дальнобойное оружие Киеву пока что поставляют только три страны: США, Франция и Великобритания», — подчеркнул он.

Как отметил в комментарии RT полковник в отставке Виктор Литовкин, вся дискуссия на Западе по этому вопросу построена на ложных утверждениях.

«Украина без всяких разрешений и снятий ограничений уже применяла и применяет оружие, поставляемое Западом, для ударов по российской территории. Кроме того, на Западе не признают Крым, республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями. В этих регионах, а также в Белгороде, украинские боевики уже наносили удары западным оружием, и на это они не спрашивали ни у кого разрешения», — пояснил военный обозреватель.

Литовкин также обратил внимание на то, что у Польши нет оружия, с помощью которого можно было бы нанести удары вглубь территории РФ, так как Варшава передаёт Киеву в основном танки и самоходные артиллерийские установки. По мнению эксперта, своими заявлениями Запад пытается напугать Россию и заставить её отказаться от достижения целей на Украине.

«Запад не может дать Киеву вооружения в том объёме, чтобы его силы могли на равных воевать с Россией, которая переходит в наступление. Что-то с этим надо делать, надо чем-то компенсировать. Для этого и поднимается дискуссия о том, что Запад вот-вот снимет какие-то ограничения на удары по России, что якобы усилит позиции Украины», — заключил собеседник RT.