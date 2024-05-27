Расстановка приоритетов: почему в конгрессе США заявили о передаче новейшего вооружения Тайваню, а не Украине

Правительство США намерено поставлять Тайваню новейшие и передовые системы вооружений, а не старое оружие, как Украине. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса США Майкл Маккол по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ. Делегация конгресса во главе с Макколом прибыла с визитом на Тайвань через неделю после инаугурации Лай Циндэ. Эксперты отмечают, что заявление конгрессмена Маккола о передаче Тайваню только новейшего вооружения для сдерживания Китая говорит о приоритетах Вашингтона, в которых Азиатско-Тихоокеанский регион более важен, чем Украина. По мнению аналитиков, США намерены использовать вопрос независимости Тайваня для давления на Китай так же, как Украина используется для давления на Россию.

Вашингтон поставит Тайваню новейшие системы вооружений для сдерживания Китая, в отличие от старого оружия, передаваемого Украине, заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе.

«По сравнению с Украиной — меня часто об этом спрашивают — где война разворачивается преимущественно на суше, здесь речь идёт в основном о боях на море. Тайвань, в отличие от Украины, получит новые комплексы вооружений, а не старые, уж точно не старые российские. На Тайвань будет поставлено новое оружие, некоторые наши новейшие технологии, кстати сказать», — подчеркнул конгрессмен.

Маккол добавил, что при одобрении военной помощи Тайваню в Вашингтоне оценивают, какие оружейные системы обладают наибольшим потенциалом сдерживания. По мнению конгрессмена, ключевую роль в сдерживании КНР играют морские системы и ударные вооружения.

Глава американской делегации пообещал, что США как можно скорее передадут Тайваню запрошенное им оружие.

Сдерживающий визит

Делегация конгресса США во главе с Майклом Макколом находится с визитом на Тайване с 26 по 30 мая. В её состав входят ещё несколько конгрессменов от Республиканской и Демократической партий.

Это первый визит американской делегации на Тайвань после инаугурации Лай Циндэ, которая состоялась 20 мая.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе

AP

© Taiwan Presidential Office

Перед началом визита Маккол распространил заявление, в котором говорилось, что США продолжат поддерживать Тайбэй и «работать над сохранением статус-кво в Тайваньском проливе».

Лай Циндэ на встрече с американской делегацией заявил, что высоко ценит концепцию 40-го президента США Рональда Рейгана «мир посредством силы».

«Я очень восхищаюсь концепцией бывшего президента США Рональда Рейгана «мир посредством силы». В этой связи, в дальнейшем я буду содействовать реформам и заниматься укреплением национальной обороны, демонстрируя всему миру твёрдое намерение народа Тайваня защищать свою родину», — сказал Лай Циндэ.

Он также отметил, что в 2024 году исполняется 45 лет с момента принятия американского закона «Об отношениях с Тайванем» (был принят после установления дипотношений с КНР), который стал основой военной поддержки острова со стороны Вашингтона.

Напомним, Вашингтон формально придерживается принципа одного Китая, в рамках которого Тайвань является частью КНР, однако на деле активно поддерживает прозападных сторонников независимости острова и предоставляет ему военную помощь. Это вызывает резкую критику и протесты со стороны Пекина.

Новоизбранный глава администрации Лай Циндэ баллотировался от Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая выступает за независимость Тайваня.

Во время своей инаугурации 20 мая Лай Циндэ подчеркнул, что ожидает от Китая признания независимости Тайваня. Он добавил, что Тайбей не пойдёт на уступки в вопросе статуса острова.

В канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР в ответ заявили, что независимость острова и мир в Тайваньском проливе несовместимы.

Добавим, что после инаугурации Лай Циндэ Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 23 и 24 мая провела учения флота, ВВС и ракетных войск в Тайваньском проливе: к северу, югу и востоку от Тайваня, а также у островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дуъинь.

Опосредованное сдерживание

Заявление конгрессмена Маккола о передаче Тайваню только новейшего вооружения для сдерживания Китая говорит о приоритетах Вашингтона, в которых Азиатско-Тихоокеанский регион более важен, чем Украина, считает военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

«Для США тема Украины становится неактуальной. Киевский режим не оправдал возлагавшихся на него надежд, и его поддержка будет перекладываться на плечи европейских членов НАТО. Администрация Байдена пока не может резко сменить курс по украинской теме, но попытки уже делаются. А вопрос Тайваня для США всё ещё остаётся перспективным, так как это опосредованное средство сдерживания Китая, который Вашингтон считает своим основным геополитическим противником», — пояснил собеседник RT.

Тайваньские военные

AP

© Johnson Lai

При этом для Пекина вопрос статуса Тайваня является принципиальным, напомнил Иван Коновалов.

«Соединённые Штаты и Китай по этому вопросу договориться не могут, и нет каких-либо перспектив. Учения НОАК у берегов Тайваня стали ответом на предостережения, с которыми в Пекин приезжал госсекретарь США Блинкен, и инаугурацию проамериканского президента острова. При этом для США независимость Тайваня — способ давления на Китай, который выигрывает экономическое противостояние с Вашингтоном. Можно предположить, что история с Тайванем только набирает обороты и впереди нас ждёт очень серьёзные геополитические сдвиги в этом вопросе», — сказал эксперт.

Схожую точку зрения в разговоре с RT выразил и сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Для США главным экзистенциальным противником является Китай. Поэтому оснащение мятежного Тайваня новейшим оружием для Вашингтона очень важно. Вашингтон не может позволить КНР интегрировать Тайвань с его высокотехнологичными производствами и развитой экономикой. Это значительно усилит Пекин. Очевидно, что США готовят Тайваню ту же роль в сдерживании Китая, которую Украина играет в сдерживании России», — пояснил политолог.

По его словам, США не первый раз открыто демонстрируют, что Украина не является самым приоритетным союзником и клиентом Вашингтона.

«Ранее это было продемонстрировано в случае с Израилем, которому США помогали сбивать иранские ракеты и беспилотники, тогда как Киеву заявили о невозможности подобных действий в отношении РФ в зоне спецоперации», — сказал аналитик.

Визит двухпартийной делегации конгресса США призван продемонстрировать главе администрации Тайваня и поддерживающим его сторонникам независимости острова, что Вашингтон не изменит свой курс, отметил Блохин.

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«Курс на поддержку независимости Тайваня, то есть сдерживание Китая, будет продолжен при любом главе Белого дома. Если на выборах в ноябре 2024-го победит Трамп, этот курс даже усилится, так как противостояние с Китаем — одна из основ его платформы. Американцы пытаются форсировать политику сдерживания, чтобы остановить Китай всеми доступными средствами», — подчеркнул собеседник RT.

Сейчас ситуация с Украиной пока ещё находится в активной стадии, однако в будущем фокус США всё более будет смещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион, считает Константин Блохин.

«Условно года через три-четыре китайский вопрос станет ключевым для американских правящих кругов. Поэтому сейчас Вашингтон принимает последние долгосрочные программы поддержки Киева, так как впоследствии на Украину уже не будет времени, приоритеты будут смещены в пользу Тайваня», — сказал эксперт.

Однако сейчас время работает на Пекин, отметил Блохин.

«С каждым годом КНР усиливает свои военно-политические и экономические позиции. Если Пекин решит закрыть тайваньский вопрос, это будет делаться не военными, а политико-экономическими методами. То есть китайская сторона постарается создать такую ситуацию, когда Тайвань сам попросится в КНР. В США это понимают, и их задача в том, чтобы спровоцировать Пекин на агрессивные действия против Тайваня и на этой основе консолидировать против КНР всю Азию», — заключил политолог.