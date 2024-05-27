Маккол: Тайвань, в отличие от Украины, получит от США новое оружие

Соединённые Штаты будут поставлять на Тайвань новейшие вооружения, а не старое оружие, которое получает Украина, заявил прибывший на остров американский конгрессмен Майкл Маккол.

Маккол во время визита встретился с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе.

«В отличие от Украины, мне задают много вопросов по этому поводу, это не должна быть сухопутная война. Это преимущественно сражение на море. Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые, и особенно старое российское оружие. Это будет новый запас, который будет поставлен Тайваню. Это, между прочим, будут наши новейшие технологии», — цитирует конгрессмена ТАСС.

Маккол заверил, что США продолжат поставлять на Тайвань оружие, чтобы администрация острова могла противостоять «актам запугивания».