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Маккол: Тайвань, в отличие от Украины, получит от США новое оружие

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Соединённые Штаты будут поставлять на Тайвань новейшие вооружения, а не старое оружие, которое получает Украина, заявил прибывший на остров американский конгрессмен Майкл Маккол.
Маккол: Тайвань, в отличие от Украины, получит от США новое оружие
  • AP
  • © Taiwan Presidential Office

Маккол во время визита встретился с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе.

«В отличие от Украины, мне задают много вопросов по этому поводу, это не должна быть сухопутная война. Это преимущественно сражение на море. Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые, и особенно старое российское оружие. Это будет новый запас, который будет поставлен Тайваню. Это, между прочим, будут наши новейшие технологии», — цитирует конгрессмена ТАСС.

Маккол заверил, что США продолжат поставлять на Тайвань оружие, чтобы администрация острова могла противостоять «актам запугивания».

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