Конгрессмен Маккол: США не прекратят поставки оружия на Тайвань

США продолжат поставлять на Тайвань оружие, чтобы администрация острова могла противостоять «актам запугивания», сообщил американский конгрессмен Майкл Маккол, прибывший в Тайбэй.

Маккол встретился с главой администрации Тайваня Лай Циндэ и рассказал о трёх обязательствах США согласно Закону об отношениях с Тайванем 1979 года.

«Во-первых, это обеспечить Тайвань оборонительным вооружением. Во-вторых, сделать так, чтобы будущее Тайваня определялось мирными средствами. В-третьих, США должны поддерживать возможности для противодействия силе или актам запугивания, которые подвергнут риску безопасность жителей Тайваня», — цитирует Маккола ТАСС.

Ранее власти Китая объявили о санкциях против 12 компаний ВПК США и десяти их топ-менеджеров за продажу оружия Тайваню.