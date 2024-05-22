Власти Китая объявили о санкциях против 12 компаний ВПК США

Против 12 американских военно-промышленных компаний и десяти их топ-менеджеров Китаем введены санкции за продажу оружия Тайваню.

В МИД Китая указали, что меры также введены и в ответ на санкции против предприятий КНР за сотрудничество с Россией.

В заявлении подчёркивается, что на протяжении некоторого времени США игнорировали «объективную и справедливую позицию Китая по украинскому кризису».

«Они без разбора вводили незаконные односторонние санкции в отношении многих китайских предприятий на основании так называемых факторов, связанных с Россией, занимались односторонней травлей и экономическим принуждением, серьёзно нарушая законные права и интересы китайских предприятий, учреждений и частных лиц», — говорится в заявлении.

Меры в отношении попавших под санкции вступают в силу 22 мая.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Евросоюз продолжат вводить санкции в отношении компаний из Китая за сотрудничество с Россией.