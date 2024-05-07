«Политическая демагогия»: в конгрессе США не исключили конфликта с Россией в случае поражения Украины
- Конгресс США и американские военные
- Gettyimages.ru
Соединённым Штатам, скорее всего, придётся вступить в вооружённый конфликт с Россией, если Украина проиграет в текущем противостоянии, заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS.
«Мы не можем позволить Украине потерпеть поражение, потому что в таком случае возникнет значительная вероятность того, что Америке придётся вступить в конфликт — не только финансово, но и с привлечением наших военнослужащих», — сказал конгрессмен.
По его словам, это будет связано с возможными угрозами союзникам по НАТО, так как «Владимир Путин не остановится на Украине», поскольку якобы «стремится воссоздать СССР».
Джеффрис также обвинил Республиканскую партию в том, что в ней «растёт пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и по какой-то причине считает, что Россия — не враг США». По его словам, в палате представителей эту фракцию возглавляет Марджори Тейлор Грин. Как отметил Джеффрис, американские политики, которые говорят, что не верят в победу украинской стороны, распространяют российскую пропаганду.
Высказывания конгрессмена прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов.
«По мере успешного продвижения российских Вооружённых сил на фронте всё злее и агрессивнее становятся эскапады местных госдеятелей. Вместе с бесшабашными головами в Европе русофобы тянут Америку к военному конфликту с Россией», — отметил Антонов.
Российский дипломат подчеркнул: «Решить ситуацию в свою пользу на поле боя не получится. Даже если какой-то сумасшедший решит послать свои войска на нашу землю... Сколько раз надо ещё объяснять, что столкновение двух ядерных держав приведёт к непредсказуемым последствиям?»
Позднее пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга сказал, что Джо Байден «ясно дал понять», что не отправит американские войска на Украину.
«Опасная тенденция»
На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBC заявил, что Киев будет признателен членам НАТО, если они примут решение ввести войска на территорию страны. «Если это случится, мы будем очень признательны и рады», — цитирует Шмыгаля CBC.
Так он ответил на вопрос журналиста, как Киев относится к идее президента Франции Эммануэля Макрона помочь ВСУ войсками. Как заявил Шмыгаль, такое подкрепление, безусловно, поможет, однако пока Украина просит у западных партнёров военную технику.
При этом он также озвучил нарратив, что в случае поражения Украины в конфликте Россия якобы «нацелится на Польшу и страны Прибалтики».
Высказывания некоторых западных политиков о возможной отправке войск на Украину прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечёт прямое вступление их стран в войну, на которое нам придётся отвечать. И, увы, не на территории б. Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг-стрит, 10. Наступит мировая катастрофа», — написал политик в своём Telegram-канале.
- Американские военные
- AP
- © Stephen B. Morton
Напомним, что возможная отправка войск стран Запада на Украину активно обсуждается с февраля 2024 года, после того как участие французских военных в конфликте допустил президент Эммануэль Макрон.
Власти США и руководство НАТО после этого публично подчеркнули, что сейчас дискуссий об отправке армий не ведётся. Несмотря на публичный отказ руководства целого ряда стран НАТО присоединяться к такой инициативе, Макрон впоследствии продолжал озвучивать эту позицию.
Так, в интервью изданию The Economist, опубликованном 2 мая, Макрон назвал два условия для отправки французских войск на Украину: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Он также призвал западных союзников не исключать этот вариант развития событий, так как он якобы является основным условием безопасности и авторитета ЕС.
В Кремле, комментируя эти высказывания, назвали их очень опасными и подчеркнули, что внимательно наблюдают за развитием событий.
«Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств — когда это касается Франции, на более экспертном уровне — когда это касается Великобритании», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Франция в лице главы государства «продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлечённости на земле в конфликт» вокруг Украины. «Это очень опасная тенденция. Мы внимательно за этим наблюдаем», — заявил Песков.
Позднее он заявил, что за заявлениями западных политиков о возможности отправки войск на Украину кроется новый виток эскалации. По его словам, они говорили о намерениях «фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными».
«Это совсем новый виток эскалации напряжённости, он беспрецедентный и, конечно, требует особого внимания и особых мер», — сказал Песков.
Поясним, что Минобороны РФ 6 мая сообщило о подготовке к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ.
«Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе Минобороны.
«Вашингтонская риторика»
Политолог-американист Малек Дудаков считает, что заявления лидера демократов в палате представителей стоит рассматривать как «политическую демагогию».
«Это элемент типичной вашингтонской риторики, когда постоянно пугают словами о том, что, если США не дадут достаточно вооружений Украине, она проиграет и придётся отправлять свои войска. Это словесный приём для поддержания необходимого уровня финансирования под украинский проект. Американские морпехи в зоне спецоперации «вдруг» не окажутся, этого не случится. Да, определённое количество наёмников и отставных военных специалистов, безусловно, воюют на Украине, это мы наблюдаем ещё с 2022 года, но в этом вопросе ничего кардинально не меняется», — отметил политолог в беседе с RT.
- Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис
- AP
- © J. Scott Applewhite
В США и других странах Запада нет запроса общества на отправку войск на Украину, добавил Малек Дудаков.
«Такой сценарий поддерживают от силы 10% американцев, отправка регулярной армии США на Украину у большинства населения очень непопулярна. В крайнем случае, мы можем увидеть заход ограниченных частей НАТО на западную Украину, но это будут не американские войска. К тому же, их отправят не воевать на Украине, а участвовать в разделе Украины в случае победы России, так чтобы её территория не перешла полностью под наш контроль. Но это история на среднесрочную перспективу», — сказал эксперт.
В свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что заявлениями о возможности введения войск на Украину страны Запада пытаются напугать Россию и заставить её отказаться от дальнейшего ведения спецоперации.
«Это информационно-психологическое давление на Россию. Ситуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ и Запада, поэтому очевидно, что это попытка нас остановить. То есть, по логике этих заявлений, если Россия не прекратит своё продвижение, возможен риск вовлечения в конфликт стран НАТО и, следовательно, чуть ли не третья мировая. Но если бы они хотели пойти по этому сценарию, то давно бы уже не оружие на Украину отправляли, а сами там воевали», — подчеркнул собеседник RT.
«Сам президент Байден и его окружение уже говорили, что не хотят с русскими третьей мировой войны, потому что этот сценарий им невыгоден. На Россию и США приходится 90% всего ядерного потенциала в мире, и если они пойдут по этому сценарию, это будет последняя война в истории человечества. Ради Украины они не рискнут своим существованием», — сказал политолог.
Кроме того, вряд ли в ближайшее время какая-либо из стран НАТО решится отправить на Украину значимый воинский контингент, считает Константин Блохин.
«Если произойдёт отправка какого-то официального подразделения, то оно будет очень небольшим. Это не будет целая армия с множеством соединений. В нынешних условиях это вряд ли возможно, и даже по окончании СВО появление войск НАТО на территории Украины может произойти только по итоговой договорённости и с согласия России», — заключил эксперт.
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