«Политическая демагогия»: в конгрессе США не исключили конфликта с Россией в случае поражения Украины

Лидер демократов в нижней палате конгресса США Хаким Джеффрис допустил, что Вашингтону придётся «вступить в конфликт с привлечением военнослужащих» в случае поражения киевского режима, так как Россия якобы «не остановится на Украине». В ответ на это посол РФ в США Анатолий Антонов констатировал, что по мере успешного продвижения российских вооружённых сил на фронте риторика некоторых западных политиков становится всё агрессивнее. Дипломат также вновь призвал избежать столкновения двух ядерных держав. Эксперты выразили мнение, что заявления Хакима Джеффриса стоит рассматривать как «политическую демагогию» для поддержания необходимого уровня финансирования под «украинский проект».

Соединённым Штатам, скорее всего, придётся вступить в вооружённый конфликт с Россией, если Украина проиграет в текущем противостоянии, заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS.

«Мы не можем позволить Украине потерпеть поражение, потому что в таком случае возникнет значительная вероятность того, что Америке придётся вступить в конфликт — не только финансово, но и с привлечением наших военнослужащих», — сказал конгрессмен.

По его словам, это будет связано с возможными угрозами союзникам по НАТО, так как «Владимир Путин не остановится на Украине», поскольку якобы «стремится воссоздать СССР».

Джеффрис также обвинил Республиканскую партию в том, что в ней «растёт пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и по какой-то причине считает, что Россия — не враг США». По его словам, в палате представителей эту фракцию возглавляет Марджори Тейлор Грин. Как отметил Джеффрис, американские политики, которые говорят, что не верят в победу украинской стороны, распространяют российскую пропаганду.

Высказывания конгрессмена прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов.

«По мере успешного продвижения российских Вооружённых сил на фронте всё злее и агрессивнее становятся эскапады местных госдеятелей. Вместе с бесшабашными головами в Европе русофобы тянут Америку к военному конфликту с Россией», — отметил Антонов.

Российский дипломат подчеркнул: «Решить ситуацию в свою пользу на поле боя не получится. Даже если какой-то сумасшедший решит послать свои войска на нашу землю... Сколько раз надо ещё объяснять, что столкновение двух ядерных держав приведёт к непредсказуемым последствиям?»

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Позднее пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга сказал, что Джо Байден «ясно дал понять», что не отправит американские войска на Украину.

«Опасная тенденция»

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBC заявил, что Киев будет признателен членам НАТО, если они примут решение ввести войска на территорию страны. «Если это случится, мы будем очень признательны и рады», — цитирует Шмыгаля CBC.

Так он ответил на вопрос журналиста, как Киев относится к идее президента Франции Эммануэля Макрона помочь ВСУ войсками. Как заявил Шмыгаль, такое подкрепление, безусловно, поможет, однако пока Украина просит у западных партнёров военную технику.

При этом он также озвучил нарратив, что в случае поражения Украины в конфликте Россия якобы «нацелится на Польшу и страны Прибалтики».

Высказывания некоторых западных политиков о возможной отправке войск на Украину прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечёт прямое вступление их стран в войну, на которое нам придётся отвечать. И, увы, не на территории б. Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг-стрит, 10. Наступит мировая катастрофа», — написал политик в своём Telegram-канале.

Американские военные

AP

© Stephen B. Morton

Напомним, что возможная отправка войск стран Запада на Украину активно обсуждается с февраля 2024 года, после того как участие французских военных в конфликте допустил президент Эммануэль Макрон.

Власти США и руководство НАТО после этого публично подчеркнули, что сейчас дискуссий об отправке армий не ведётся. Несмотря на публичный отказ руководства целого ряда стран НАТО присоединяться к такой инициативе, Макрон впоследствии продолжал озвучивать эту позицию.

Так, в интервью изданию The Economist, опубликованном 2 мая, Макрон назвал два условия для отправки французских войск на Украину: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Он также призвал западных союзников не исключать этот вариант развития событий, так как он якобы является основным условием безопасности и авторитета ЕС.

В Кремле, комментируя эти высказывания, назвали их очень опасными и подчеркнули, что внимательно наблюдают за развитием событий.

«Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств — когда это касается Франции, на более экспертном уровне — когда это касается Великобритании», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Франция в лице главы государства «продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлечённости на земле в конфликт» вокруг Украины. «Это очень опасная тенденция. Мы внимательно за этим наблюдаем», — заявил Песков.

Позднее он заявил, что за заявлениями западных политиков о возможности отправки войск на Украину кроется новый виток эскалации. По его словам, они говорили о намерениях «фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными».

«Это совсем новый виток эскалации напряжённости, он беспрецедентный и, конечно, требует особого внимания и особых мер», — сказал Песков.

Поясним, что Минобороны РФ 6 мая сообщило о подготовке к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ.

«Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

«Вашингтонская риторика»

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что заявления лидера демократов в палате представителей стоит рассматривать как «политическую демагогию».

«Это элемент типичной вашингтонской риторики, когда постоянно пугают словами о том, что, если США не дадут достаточно вооружений Украине, она проиграет и придётся отправлять свои войска. Это словесный приём для поддержания необходимого уровня финансирования под украинский проект. Американские морпехи в зоне спецоперации «вдруг» не окажутся, этого не случится. Да, определённое количество наёмников и отставных военных специалистов, безусловно, воюют на Украине, это мы наблюдаем ещё с 2022 года, но в этом вопросе ничего кардинально не меняется», — отметил политолог в беседе с RT.

Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис

AP

© J. Scott Applewhite

В США и других странах Запада нет запроса общества на отправку войск на Украину, добавил Малек Дудаков.

«Такой сценарий поддерживают от силы 10% американцев, отправка регулярной армии США на Украину у большинства населения очень непопулярна. В крайнем случае, мы можем увидеть заход ограниченных частей НАТО на западную Украину, но это будут не американские войска. К тому же, их отправят не воевать на Украине, а участвовать в разделе Украины в случае победы России, так чтобы её территория не перешла полностью под наш контроль. Но это история на среднесрочную перспективу», — сказал эксперт.

В свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что заявлениями о возможности введения войск на Украину страны Запада пытаются напугать Россию и заставить её отказаться от дальнейшего ведения спецоперации.

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«Это информационно-психологическое давление на Россию. Ситуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ и Запада, поэтому очевидно, что это попытка нас остановить. То есть, по логике этих заявлений, если Россия не прекратит своё продвижение, возможен риск вовлечения в конфликт стран НАТО и, следовательно, чуть ли не третья мировая. Но если бы они хотели пойти по этому сценарию, то давно бы уже не оружие на Украину отправляли, а сами там воевали», — подчеркнул собеседник RT.

«Сам президент Байден и его окружение уже говорили, что не хотят с русскими третьей мировой войны, потому что этот сценарий им невыгоден. На Россию и США приходится 90% всего ядерного потенциала в мире, и если они пойдут по этому сценарию, это будет последняя война в истории человечества. Ради Украины они не рискнут своим существованием», — сказал политолог.

Кроме того, вряд ли в ближайшее время какая-либо из стран НАТО решится отправить на Украину значимый воинский контингент, считает Константин Блохин.

«Если произойдёт отправка какого-то официального подразделения, то оно будет очень небольшим. Это не будет целая армия с множеством соединений. В нынешних условиях это вряд ли возможно, и даже по окончании СВО появление войск НАТО на территории Украины может произойти только по итоговой договорённости и с согласия России», — заключил эксперт.