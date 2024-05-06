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Медведев: Россия ответит на возможное введение войск Запада на Украину

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Отправка войск Запада на Украину повлечёт прямое вступление их стран в конфликт, России придётся отвечать на этот шаг, сделано это будет не на украинской территории. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: Россия ответит на возможное введение войск Запада на Украину
  • РИА Новости

«Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечёт прямое вступление их стран в войну, на которое нам придётся отвечать. И, увы, не на территории б. Украины», — сказал Дмитрий Медведев.

В этом случае никому из инициаторов не удастся укрыться «ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10», подчеркнул зампред Совбеза.

«Наступит мировая катастрофа», — добавил Медведев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что будет благодарен, если страны НАТО введут свои войска в страну, чтобы помочь «отбросить армию России».

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