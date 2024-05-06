Медведев: Россия ответит на возможное введение войск Запада на Украину
- РИА Новости
«Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечёт прямое вступление их стран в войну, на которое нам придётся отвечать. И, увы, не на территории б. Украины», — сказал Дмитрий Медведев.
В этом случае никому из инициаторов не удастся укрыться «ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10», подчеркнул зампред Совбеза.
«Наступит мировая катастрофа», — добавил Медведев.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что будет благодарен, если страны НАТО введут свои войска в страну, чтобы помочь «отбросить армию России».