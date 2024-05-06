Медведев: Россия ответит на возможное введение войск Запада на Украину

Отправка войск Запада на Украину повлечёт прямое вступление их стран в конфликт, России придётся отвечать на этот шаг, сделано это будет не на украинской территории. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечёт прямое вступление их стран в войну, на которое нам придётся отвечать. И, увы, не на территории б. Украины», — сказал Дмитрий Медведев.

В этом случае никому из инициаторов не удастся укрыться «ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10», подчеркнул зампред Совбеза.

«Наступит мировая катастрофа», — добавил Медведев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что будет благодарен, если страны НАТО введут свои войска в страну, чтобы помочь «отбросить армию России».