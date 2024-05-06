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Шмыгаль заявил, что Киев будет рад появлению войск Запада на Украине

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что будет благодарен, если страны НАТО введут свои войска в страну, чтобы помочь «отбросить армию России».
Шмыгаль заявил, что Киев будет рад появлению войск Запада на Украине
  • AP

Украинского премьера спросили, как Киев относится к идее президента Франции Эммануэля Макрона помочь ВСУ западными силами. Как заявил Шмыгаль, «подкрепление, безусловно, поможет», однако пока Украина «просит у партнёров военную технику».

«Если это случится, мы будем очень признательны и рады», — цитирует Шмыгаля CBC.

В беседе с журналом The Economist Эммануэль Макрон выразил мнение, что страны Европейского союза «слишком много сомневались», определяя свои дальнейшие шаги относительно Украины. Он вновь заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину. По словам Макрона, Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.

В Кремле считают опасным заявление президента Франции.

Также итальянский министр обороны Гвидо Крозетто отметил, что он не понимает, зачем французский президент ведёт себя подобным образом.

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