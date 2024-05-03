Кремль назвал опасным заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину

В Кремле считают опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Заявление очень важное. Оно очень важное и очень опасное», — сказал представитель Кремля журналистам.

В беседе с журналом The Economist Макрон выразил мнение, что страны Европейского союза «слишком много сомневались», определяя свои дальнейшие шаги относительно Украины.

Он вновь заявил, что не исключает возможность отправки военнослужащих на Украину. По словам Макрона, Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.